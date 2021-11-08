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Рубрика: Общество

В Росстандарте рассказали о ГОСТах для роботов

Текст: Инесса Суворова
Фонд российских стандартов в области робототехнических комплексов сейчас насчитывает около 50 документов. Большая часть из них - требования к совместимости роботов и их компонентов, а также требования в области безопасности. В основном, речь идет о сервисных и промышленных роботах, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Например, в нашем фонде стандартов уже есть документы, определяющие требования к совместимости различных автоматизированных объектов "умного дома" - тех же роботов-пылесосов, например. Или роботов, созданных для поддержания безопасности в общественных местах, роботов, созданных для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Более того, российские эксперты, которые занимаются созданием роботов и робототехнических комплексов, активно участвуют в обсуждении и подготовке стандартов на международном уровне. Это одно из направлений, где наша страна занимает активную позицию", - рассказал Шалаев.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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По его мнению, незаменима стандартизация и в области искусственного интеллекта (ИИ). "Учитывая большую общественную значимость этих задач, к используемым интеллектуальным технологиям предъявляются особые требования по безопасности. А единственным способом объективно удостовериться в том, что система в реальных условиях эксплуатации поведет себя именно так, как планировали ее разработчики и не будет представлять угрозы, становится тестирование систем искусственного интеллекта, проводимое по унифицированным требованиям", - отметил Шалаев.

Он напомнил, что в 2020 году была принята отдельная программа стандартизации, насчитывающая более 200 документов, которые необходимо принять в течение ближайших пяти лет. "Первые стандарты в области ИИ уже появились - их восемь. К примеру, нормы регулирующие действия систем, функционирующих на основе искусственного интеллекта, в общественном транспорте, на вокзалах, аэропортах - это системы мониторинга, прогнозирования намерения людей и т.д.", - перечислил Шалаев.

Полный текст интервью с главой Росстандарта Антоном Шалаевым читайте в ближайших номерах "РГ"

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