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08.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В Росстандарте рассказали об "экспорте" российских ГОСТов

Текст: Инесса Суворова
С 1960-х по 1980-е годы СССР был одним из мировых лидеров в области стандартизации, и отечественные ГОСТы в отношении высокотехнологичной продукции брали за основу международных стандартов. За отраслевыми советскими стандартами охотились ведущие технические разведки мира. Сейчас Россия восстанавливает утраченные когда-то позиции, заявил в интервью "Российской газете" глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов. К примеру, в 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это такие сферы, как железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления", - рассказал Шалаев.

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для вызова экстренных служб системы "112"

По его словам, за последние годы Россия сделала колоссальные шаги в развитии стандартизации в сфере космической техники. "У нас первыми в мире появились стандарты серии дистанционного зондирования земли и сбора данных в космическом пространстве. И сейчас, образно говоря, весь мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере. Это - одно из направлений, где мы уже совершенно точно вернули лидерские позиции", - подчеркнул глава Росстандарта.

Полный текст интервью с главой Росстандарта Антоном Шалаевым читайте в ближайших номерах "РГ"

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