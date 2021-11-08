В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих

Против волны селфи и фотографий, на которых их авторы застывают в откровенных или непристойных позах на фоне храмов, мечетей или иных исторических мест, выступил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он написал о том, что в последнее время в самых разных соцсетях растет число селфи и фото, где храмы, мечети или другие значимые исторические места и постройки служат молодым людям фоном или декорацией для их откровенных, непристойных фото. Такое отношение к святыням они оправдывают в подписях "свободой в свободной стране". Легойда не согласен с такой трактовкой "свободы". Он заметил, что, тем самым, авторы спорных снимков "обезличивают аудиторию по другую сторону экрана", забывают, что "подписчики или случайные зрители тоже люди, живые и способные чувствовать".

"….Допускаю, для некоторых наших сограждан все храмы и исторические здания не несут никакого смысла и ценности, кроме декоративной", - пишет Владимир Легойда. Однако он замечает, "не будем забывать, что мы люди, соотечественники. Отпраздновав День народного единства, хочется верить, что сплотить нас могут не только войны, теракты, катастрофы или какие-то другие ужасающие бедствия, но и просто взаимное уважение и поддержка друг друга".

Как пример уважения к другим людям и их образу жизни Владимир Легойда привел в пример другой флешмоб - #нафонехрама. В нем прихожане православных храмов делятся фотографиями о своей повседневной духовной жизни. Легойда подчеркнул, что для авторов такого рода акции храм остается "духовным источником" роста.