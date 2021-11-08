Новости

Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 18:38
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 18:38
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 18:21
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 18:19
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 18:17
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 18:15
Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака 17:52
В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии 17:34
В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих 17:17
В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей 15:57
В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 17:17
Рубрика: Общество

В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих

Текст: Владимир Емельяненко

Против волны селфи и фотографий, на которых их авторы застывают в откровенных или непристойных позах на фоне храмов, мечетей или иных исторических мест, выступил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля

Он написал о том, что в последнее время в самых разных соцсетях растет число селфи и фото, где храмы, мечети или другие значимые исторические места и постройки служат молодым людям фоном или декорацией для их откровенных, непристойных фото. Такое отношение к святыням они оправдывают в подписях "свободой в свободной стране". Легойда не согласен с такой трактовкой "свободы". Он заметил, что, тем самым, авторы спорных снимков "обезличивают аудиторию по другую сторону экрана", забывают, что "подписчики или случайные зрители тоже люди, живые и способные чувствовать".

"….Допускаю, для некоторых наших сограждан все храмы и исторические здания не несут никакого смысла и ценности, кроме декоративной", - пишет Владимир Легойда. Однако он замечает, "не будем забывать, что мы люди, соотечественники. Отпраздновав День народного единства, хочется верить, что сплотить нас могут не только войны, теракты, катастрофы или какие-то другие ужасающие бедствия, но и просто взаимное уважение и поддержка друг друга".

Как пример уважения к другим людям и их образу жизни Владимир Легойда привел в пример другой флешмоб - #нафонехрама. В нем прихожане православных храмов делятся фотографиями о своей повседневной духовной жизни. Легойда подчеркнул, что для авторов такого рода акции храм остается "духовным источником" роста.

Общество Религия

Главное сегодня

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску
Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов