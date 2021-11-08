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08.11.2021 14:46
Рубрика: Власть

В учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2021" участвуют 1800 человек

Текст: Тимофей Борисов
Сегодня в Татарстане дан старт учениям с Миротворческими силами ОДКБ. Церемония открытия прошла на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина принимают участие воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел, национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействовано 1800 человек и 300 единиц техники.

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В ходе практических маневров миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, сказал: "Востребованность миротворческого потенциала организации продиктована сложной международной обстановкой, как в различных регионах мира, так и в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ".

Он также отметил, что надо уметь пользоваться таким эффективным инструментом, как примирение конфликтующих сторон. Это сложно, но в этом заключается одна из важнейших задач совместных сил государств ОДКБ. Восстановление нормальной жизни там, где столкновение все-таки произошло, является важной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Как сказал Анатолий Сидоров, в настоящее время Секретариатом ОДКБ совместно с Объединенным штабом и Департаментом операций по поддержанию мира ООН разрабатывается механизм регистрации миротворческих контингентов, сформированных на многонациональной основе, на базе координирующего государства. То есть решаются вопросы практического участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях, проводимых по Мандату ООН.

Напомним, что на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 2019 года в Бишкеке было решено активизировать совместные усилия на миротворческом направлении. В ОДКБ тогда заявили, что встраивание миротворческого потенциала организации в миротворческую деятельность ООН становится приоритетной задачей. Для воплощения этого решения в жизнь в этом году были внесены необходимые изменения в документы ОДКБ, предусматривающие формирование "сводных миротворческих контингентов" для последующего направления в одну из миротворческих миссий ООН.

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ

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