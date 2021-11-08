В Вильнюсе активисты приняли петицию в защиту мигрантов

Бесчеловечные акты вандализма, пыток и травли собаками в отношении беженцев вызывали очередную волну законного возмущению жителей Литвы. Свой голос протеста против политики властей в отношении мигрантов выразили накануне жители этой прибалтийской республики у здания кабинета министров в Вильнюсе, информирует Delfi.

По словам организаторов протеста, который прошел под девизом "Просьба об убежище - не преступление", непрозрачность и ограничение гуманитарной помощи на границе представляют угрозу не только для мигрантов, но и для всего литовского общества.

"Мы получаем просьбы о помощи от людей, которые застряли в лесах, без еды и теплой одежды. Уже были случаи, когда таких людей находили мертвыми у границы с Польшей", - сообщила агентству представитель профсоюза Эмилия Швобайте. Активист пояснила, что граждане Литвы стараются оказывать помощь беженцам, собирают гуманитарную помощь. Но если не будет помощи со стороны властей, убеждена она, "вряд ли удастся избежать смертей. Мы против того, чтобы наша граница превратилась в кладбище, поэтому не можем молчать, и требуем ответственности со стороны руководства страны", - подчеркнула Швобайте.

Она с сожалением констатировала, что средствам массовой информации не разрешают фиксировать процесс разворота мигрантов, нет сотрудничества у государственных учреждений и с гуманитарными организациями в вопросах оказания помощи иностранцам.

Нынешняя политика литовского истеблишмента, утверждают общественные активисты, откровенно недальновидная, поскольку в ее основе лежат страх и необдуманные решения. "Мы должны думать о том, как избежать создания гетто, интегрировать людей, особенно детей. Иначе мы увидим рост напряженности в обществе, придется больше денег инвестировать в колючую проволоку, а это никому не придаст ощущения безопасности", - пояснила позицию Литовской партии зеленых ее лидер Ева Будрайте.

Участники воскресной акции протеста в своем обращении к правительству потребовали, в частности, создать реальные условия для того, чтобы беженцы могли подать прошение об убежище. Кроме того, они настаивают на улучшении условий проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставлении им необходимой медицинской помощи и социальных услуг.

Во время акции протеста была принята петиция, которую подписали 27 неправительственных организаций и гражданских движений и около тысячи граждан республики.