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08.11.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Владимир Путин оценил новые проекты в вертолетостроении

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Президент Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским, чтобы обсудить развитие отрасли и новые проекты.
Владимир Путин считает, что холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин считает, что холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Владимир Путин считает, что холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"У нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением", - заявил Владимир Путин, заметив, что сейчас в 100 странах эксплуатируется восемь тысяч российских вертолетов. "Холдинг получился дееспособный, большой", - оценил он. "Мы находимся в нескольких часовых поясах. Предприятия у нас располагаются на Дальнем Востоке, соответственно, Сибирь, Урал, Центральная Россия, и даже на самых западных рубежах, в Калининграде", - перечислил Андрей Богинский. У холдинга три конструкторских бюро, шесть авиаремонтных заводов в России и 10 партнерских сервисных центров за рубежом - и еще столько же модернизируется и создается вместе с партнерами.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире для гражданских и военных", - заметил докладчик. Еще в 2017 году удалось существенно увеличить долю гражданской продукции. На фоне падения мирового рынка вертолетной техники и снижения по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества холдинг остался в прибыли. Доля гражданских вертолетов увеличилась благодаря развитию санитарной авиации.

У "Вертолетов России" второе место в мире по продажам и по производству вертолетной техники. "С 2021 по 2025 годы мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолетов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50 процентов", - объявил Богинский. "Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли - в четыре", - сообщил он.

Глава холдинга отметил, что серийно выпускаемые боевые и военно-транспортные вертолеты позволяют полностью удовлетворить потребности главного заказчика - минобороны и других силовых ведомств, а также занимать лидирующие позиции по поставке военной техники на международные рынки. Гражданская техника также конкурентоспособна. "Наша "восьмерка" и ее модификации лидируют в сегменте тяжелых вертолетов", - сказал Богинский. Основой для продвижения в других сегментах он назвал "Ансат", Ка-226, Ка-32 и Ми-26. "Со многими из этих моделей вы знакомы не понаслышке, так как сами используете их в своей работе", - добавил докладчик.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Для сохранения позиций на рынке нужно предлагать новые модели, и гендиректор холдинга рассказал о разработках. Среди них - вертолет Ми-171А3 для полетов над водными поверхностями, на морские буровые платформы. "Мы предполагаем и на мировой рынок выйти с этим вертолетом", - объявил он. Следующий проект - тяжелого вертолета - начали обсуждать с китайскими партнерами еще в 2008 году, шли интенсивные переговоры, и 25 июня этого года контракт был подписан. Проект рассчитан примерно на 13 лет.

Третий проект - однодвигательный вертолет с самой большой кабиной в своем классе, которая может оснащаться для семи вариантов применения: пассажирский, корпоративный, авиатакси, грузовой, полицейский, медицинский, учебный. "Это отечественная разработка, которая создается в соответствии с европейскими требованиями", - уточнил глава "Вертолетов России". Готовится первый летный прототип. Работы ведутся на дочернем предприятии в Италии.

Сейчас в 100 странах мира эксплуатируется восемь тысяч российских вертолетов 

Богинский спрогнозировал увеличение количества агломераций, где активно будет развиваться тема аэромобильности. "В соответствии с прогнозами экспертов потребность составит более 15 тысяч летательных аппаратов для использования в городских условиях", - уточнил он. Также речь зашла о проекте для Индии - Ка-226 - вертолет был облегчен для использования в горах.

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