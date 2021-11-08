Во Внуково задержали двух пассажиров с килограммом кокаина в желудке

В столичном аэропорту Внуково таможенники задержали наркодиллеров, пытавшихся провести в собственных желудках 961 грамм наркотиков. Они летели рейсом Стамбул - Москва, а сами наркотики везли из Бразилии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной таможенной службы, контрабандистов выявили с помощью рентгеноскопического исследования. Рентген и выявил "посторонние предметы" в желудочно-кишечном тракте.

Пассажиров направили в медицинский стационар, где из них извлекли 100 контейнеров с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это кокаин.