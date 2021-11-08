Врач пояснил, когда ждать спад заболеваемости после нерабочих дней

Говорить об эффективности нерабочих дней дней можно будет только через полторы-две недели, пока делать выводы рано. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он напомнил, что многие восприняли нерабочие дни, как праздничные, поэтому ждать грандиозных результатов не стоит.

"В эти дни некоторые купили путевки и отправились отдыхать, хотя нужно было соблюдать режим самоизоляции", - сказал Тимаков.

Однако, по его словам, если люди сегодня будут соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные Роспотребнадзором, и носить маски, то через полторы-две недели ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться, а к середине декабря заболеваемость начнет снижаться.

Но если необходимые меры не будут соблюдены, то Новый год мы будем встречать с ограничениями и запретом на массовые мероприятия, подчеркнул, врач.

"Это все зависит от нас. При хорошем прогнозе в ближайшие две недели мы должны выйти на плато по заболеваемости", - заключил он.