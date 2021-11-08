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Вышел трейлер ромкома Netflix "Замок к Рождеству"

Новости
    08.11.2021, 11:38
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Появился трейлер романтического фильма "Замок к Рождеству" (A Castle for Christmas). Премьера пройдет 26 ноября на Netflix.

Фото: youtube.com/ Dark Star Pictures Trailers
Вышел трейлер канадского фильма ужасов "Кусатели за лодыжки"

Известная писательница, написавшая 11 бестселлеров, после выпуска очередной книги оказывается в центре недовольства фанатов. Спасаясь от негативных откликов, она решает исполнить давнюю мечту и вернуться в дом, где во времена ее детства семья иногда гостила. Замок в Шотландии оказывается настолько симпатичным, что героиня задумывает его купить. По условиям договора в течение нескольких недель, до Рождества, бывший хозяин замка не покидает поместье. Герцог рассчитывает, что женщину испугает текущая местами крыша, неухоженные уголки замка и она откажется от покупки. В планы обоих не входит то, что эта авантюра для обоих станет новой страницей в их жизнях.

Режиссер - Мэри Ламберт ("Кладбище домашних животных"), в ролях Брук Шилдс (известная в 80-х модель и актриса, "Голубая лагуна", "Помадные джунгли"), Кэри Элвес ("Пила: Игра на выживание").

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