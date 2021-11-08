WhatsApp получил одну из самых долгожданных функций

Разработчики WhatsApp сделали массово доступной обновленную бета-версию мессенджера для настольных компьютеров. Она позволяет пользоваться практически всеми функциями WhatsApp без подключенного смартфона.

Как пишет Ubergizmo, опробовать новую возможность могут почти все пользователи. Для того чтобы пользоваться WhatsApp на компьютере, достаточно один раз просканировать QR-код на экране ПК при помощи внутреннего сканера приложения, после чего мессенджер сможет работать автономно.

Напомним, что именно необходимость иметь рядом с компьютером постоянно включенный смартфон вызывала критику со стороны пользователей. В WhatsApp объясняли такой подход требованиями защиты личных данных.