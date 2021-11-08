За сутки в России подтверждено 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4982
- 2 Московская область 3429
- 3 Санкт-Петербург 2597
- 4 Самарская область 1736
- 5 Воронежская область 799
- 6 Республика Крым 791
- 7 Нижегородская область 787
- 8 Свердловская область 732
- 9 Красноярский край 728
- 10 Пермский край 712
- 11 Республика Башкортостан 663
- 12 Ростовская область 649
- 13 Саратовская область 642
- 14 Смоленская область 595
- 15 Омская область 584
- 16 Челябинская область 564
- 17 Ульяновская область 542
- 18 Иркутская область 536
- 19 Алтайский край 513
- 20 Брянская область 510
- 21 Хабаровский край 494
- 22 Ставропольский край 494
- 23 Архангельская область 466
- 24 Волгоградская область 464
- 25 Оренбургская область 405
- 26 Ленинградская область 404
- 27 Липецкая область 402
- 28 Республика Коми 400
- 29 Новосибирская область 400
- 30 Тверская область 399
- 31 Калининградская область 394
- 32 Вологодская область 390
- 33 Удмуртская Республика 389
- 34 Пензенская область 384
- 35 Забайкальский край 370
- 36 Приморский край 356
- 37 Севастополь 352
- 38 Орловская область 348
- 39 Курская область 348
- 40 Тюменская область 347
- 41 Белгородская область 333
- 42 Кемеровская область 329
- 43 Владимирская область 321
- 44 Краснодарский край 315
- 45 Новгородская область 295
- 46 Псковская область 291
- 47 Республика Саха (Якутия) 291
- 48 Республика Карелия 282
- 49 Ярославская область 279
- 50 Томская область 271
- 51 Тульская область 270
- 52 Кировская область 264
- 53 Астраханская область 260
- 54 Мурманская область 256
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 256
- 56 Рязанская область 241
- 57 Республика Татарстан 239
- 58 Ивановская область 225
- 59 Республика Хакасия 222
- 60 Курганская область 215
- 61 Калужская область 211
- 62 Тамбовская область 209
- 63 Костромская область 208
- 64 Амурская область 208
- 65 Республика Бурятия 207
- 66 Республика Чувашия 179
- 67 Республика Мордовия 166
- 68 Республика Дагестан 161
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 113
- 73 Сахалинская область 110
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 76 Республика Адыгея 81
- 77 Республика Ингушетия 78
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Республика Алтай 50
- 80 Камчатский край 46
- 81 Еврейская автономная область 45
- 82 Республика Калмыкия 45
- 83 Магаданская область 30
- 84 Ненецкий автономный округ 18
- 85 Чукотский автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 834 495 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,14%
- 2. Республика Алтай 0,21%
- 3. Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 190 смертей
- Москва 97
- Санкт-Петербург 85
- Московская область 59
- Краснодарский край 46
- Ставропольский край 43
- Воронежская область 41
- Нижегородская область 39
- Пермский край 38
- Волгоградская область 31
- Челябинская область 30
- Иркутская область 29
- Саратовская область 28
- Свердловская область 28
- Алтайский край 28
- Красноярский край 27
- Республика Башкортостан 25
- Пензенская область 23
- Самарская область 23
- Оренбургская область 21
- Рязанская область 20
- Ростовская область 20
- Удмуртская Республика 19
- Республика Чувашия 18
- Тульская область 16
- Липецкая область 15
- Республика Крым 15
- Тамбовская область 13
- Тюменская область 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Брянская область 12
- Ивановская область 12
- Новосибирская область 12
- Омская область 12
- Севастополь 11
- Мурманская область 10
- Карачаево-Черкесская Республика 10
- Ульяновская область 10
- Смоленская область 9
- Вологодская область 9
- Астраханская область 9
- Республика Дагестан 9
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Калужская область 7
- Калининградская область 7
- Псковская область 7
- Республика Татарстан 7
- Республика Бурятия 7
- Ярославская область 6
- Новгородская область 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Хакасия 6
- Курская область 5
- Республика Карелия 5
- Республика Коми 5
- Республика Адыгея 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Владимирская область 4
- Орловская область 4
- Тверская область 4
- Ленинградская область 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Хабаровский край 4
- Белгородская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Курганская область 3
- Кемеровская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Кировская область 2
- Камчатский край 2
- Республика Ингушетия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 248 004 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека
- Москва 5262
- Московская область 3025
- Санкт-Петербург 1138
- Самарская область 887
- Республика Крым 746
- Красноярский край 675
- Республика Башкортостан 644
- Ростовская область 583
- Свердловская область 507
- Пермский край 501
- Тверская область 473
- Саратовская область 459
- Липецкая область 392
- Брянская область 376
- Нижегородская область 371
- Удмуртская Республика 367
- Астраханская область 357
- Ленинградская область 347
- Калининградская область 332
- Ульяновская область 297
- Псковская область 296
- Алтайский край 294
- Республика Саха (Якутия) 288
- Волгоградская область 287
- Республика Бурятия 287
- Оренбургская область 284
- Республика Карелия 283
- Тульская область 270
- Вологодская область 270
- Кемеровская область 264
- Забайкальский край 242
- Мурманская область 230
- Челябинская область 204
- Тамбовская область 201
- Омская область 200
- Курская область 198
- Хабаровский край 181
- Ханты-Мансийский автономный округ 175
- Приморский край 154
- Смоленская область 153
- Калужская область 152
- Республика Дагестан 142
- Воронежская область 133
- Кировская область 131
- Республика Мордовия 123
- Архангельская область 122
- Ставропольский край 121
- Ивановская область 105
- Чеченская Республика 105
- Кабардино-Балкарская Республика 104
- Севастополь 100
- Республика Коми 97
- Костромская область 96
- Тюменская область 96
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Амурская область 88
- Новгородская область 85
- Республика Чувашия 85
- Новосибирская область 79
- Республика Ингушетия 71
- Сахалинская область 71
- Курганская область 67
- Ярославская область 61
- Краснодарский край 60
- Республика Северная Осетия - Алания 56
- Республика Хакасия 56
- Томская область 53
- Орловская область 48
- Иркутская область 47
- Республика Калмыкия 45
- Владимирская область 43
- Рязанская область 43
- Республика Адыгея 42
- Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- Республика Тыва 37
- Республика Татарстан 31
- Пензенская область 31
- Белгородская область 29
- Камчатский край 24
- Магаданская область 20
- Республика Марий Эл 18
- Чукотский автономный округ 16
- Еврейская автономная область 11
- Республика Алтай 9
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 587 560