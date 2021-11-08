За сутки в России подтверждено 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4982

2 Московская область 3429

3 Санкт-Петербург 2597

4 Самарская область 1736

5 Воронежская область 799

6 Республика Крым 791

7 Нижегородская область 787

8 Свердловская область 732

9 Красноярский край 728

10 Пермский край 712

11 Республика Башкортостан 663

12 Ростовская область 649

13 Саратовская область 642

14 Смоленская область 595

15 Омская область 584

16 Челябинская область 564

17 Ульяновская область 542

18 Иркутская область 536

19 Алтайский край 513

20 Брянская область 510

21 Хабаровский край 494

22 Ставропольский край 494

23 Архангельская область 466

24 Волгоградская область 464

25 Оренбургская область 405

26 Ленинградская область 404

27 Липецкая область 402

28 Республика Коми 400

29 Новосибирская область 400

30 Тверская область 399

31 Калининградская область 394

32 Вологодская область 390

33 Удмуртская Республика 389

34 Пензенская область 384

35 Забайкальский край 370

36 Приморский край 356

37 Севастополь 352

38 Орловская область 348

39 Курская область 348

40 Тюменская область 347

41 Белгородская область 333

42 Кемеровская область 329

43 Владимирская область 321

44 Краснодарский край 315

45 Новгородская область 295

46 Псковская область 291

47 Республика Саха (Якутия) 291

48 Республика Карелия 282

49 Ярославская область 279

50 Томская область 271

51 Тульская область 270

52 Кировская область 264

53 Астраханская область 260

54 Мурманская область 256

55 Ханты-Мансийский автономный округ 256

56 Рязанская область 241

57 Республика Татарстан 239

58 Ивановская область 225

59 Республика Хакасия 222

60 Курганская область 215

61 Калужская область 211

62 Тамбовская область 209

63 Костромская область 208

64 Амурская область 208

65 Республика Бурятия 207

66 Республика Чувашия 179

67 Республика Мордовия 166

68 Республика Дагестан 161

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147

70 Кабардино-Балкарская Республика 135

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 113

73 Сахалинская область 110

74 Республика Северная Осетия-Алания 104

75 Карачаево-Черкесская Республика 85

76 Республика Адыгея 81

77 Республика Ингушетия 78

78 Республика Тыва 68

79 Республика Алтай 50

80 Камчатский край 46

81 Еврейская автономная область 45

82 Республика Калмыкия 45

83 Магаданская область 30

84 Ненецкий автономный округ 18

85 Чукотский автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 834 495 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,14%

2. Республика Алтай 0,21%

3. Камчатский край 0,22% За последние сутки подтверждено 1 190 смертей Москва 97

Санкт-Петербург 85

Московская область 59

Краснодарский край 46

Ставропольский край 43

Воронежская область 41

Нижегородская область 39

Пермский край 38

Волгоградская область 31

Челябинская область 30

Иркутская область 29

Саратовская область 28

Свердловская область 28

Алтайский край 28

Красноярский край 27

Республика Башкортостан 25

Пензенская область 23

Самарская область 23

Оренбургская область 21

Рязанская область 20

Ростовская область 20

Удмуртская Республика 19

Республика Чувашия 18

Тульская область 16

Липецкая область 15

Республика Крым 15

Тамбовская область 13

Тюменская область 13

Ханты-Мансийский автономный округ 13

Брянская область 12

Ивановская область 12

Новосибирская область 12

Омская область 12

Севастополь 11

Мурманская область 10

Карачаево-Черкесская Республика 10

Ульяновская область 10

Смоленская область 9

Вологодская область 9

Астраханская область 9

Республика Дагестан 9

Кабардино-Балкарская Республика 8

Республика Саха (Якутия) 8

Калужская область 7

Калининградская область 7

Псковская область 7

Республика Татарстан 7

Республика Бурятия 7

Ярославская область 6

Новгородская область 6

Республика Мордовия 6

Республика Хакасия 6

Курская область 5

Республика Карелия 5

Республика Коми 5

Республика Адыгея 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Владимирская область 4

Орловская область 4

Тверская область 4

Ленинградская область 4

Чеченская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Приморский край 4

Амурская область 4

Хабаровский край 4

Белгородская область 3

Республика Калмыкия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Курганская область 3

Кемеровская область 3

Еврейская автономная область 3

Костромская область 2

Кировская область 2

Камчатский край 2

Республика Ингушетия 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 248 004 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека Москва 5262

Московская область 3025

Санкт-Петербург 1138

Самарская область 887

Республика Крым 746

Красноярский край 675

Республика Башкортостан 644

Ростовская область 583

Свердловская область 507

Пермский край 501

Тверская область 473

Саратовская область 459

Липецкая область 392

Брянская область 376

Нижегородская область 371

Удмуртская Республика 367

Астраханская область 357

Ленинградская область 347

Калининградская область 332

Ульяновская область 297

Псковская область 296

Алтайский край 294

Республика Саха (Якутия) 288

Волгоградская область 287

Республика Бурятия 287

Оренбургская область 284

Республика Карелия 283

Тульская область 270

Вологодская область 270

Кемеровская область 264

Забайкальский край 242

Мурманская область 230

Челябинская область 204

Тамбовская область 201

Омская область 200

Курская область 198

Хабаровский край 181

Ханты-Мансийский автономный округ 175

Приморский край 154

Смоленская область 153

Калужская область 152

Республика Дагестан 142

Воронежская область 133

Кировская область 131

Республика Мордовия 123

Архангельская область 122

Ставропольский край 121

Ивановская область 105

Чеченская Республика 105

Кабардино-Балкарская Республика 104

Севастополь 100

Республика Коми 97

Костромская область 96

Тюменская область 96

Карачаево-Черкесская Республика 89

Амурская область 88

Новгородская область 85

Республика Чувашия 85

Новосибирская область 79

Республика Ингушетия 71

Сахалинская область 71

Курганская область 67

Ярославская область 61

Краснодарский край 60

Республика Северная Осетия - Алания 56

Республика Хакасия 56

Томская область 53

Орловская область 48

Иркутская область 47

Республика Калмыкия 45

Владимирская область 43

Рязанская область 43

Республика Адыгея 42

Ямало-Ненецкий автономный округ 38

Республика Тыва 37

Республика Татарстан 31

Пензенская область 31

Белгородская область 29

Камчатский край 24

Магаданская область 20

Республика Марий Эл 18

Чукотский автономный округ 16

Еврейская автономная область 11

Республика Алтай 9

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 587 560