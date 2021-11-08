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08.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4982
  • 2 Московская область 3429
  • 3 Санкт-Петербург 2597
  • 4 Самарская область 1736
  • 5 Воронежская область 799
  • 6 Республика Крым 791
  • 7 Нижегородская область 787
  • 8 Свердловская область 732
  • 9 Красноярский край 728
  • 10 Пермский край 712
  • 11 Республика Башкортостан 663
  • 12 Ростовская область 649
  • 13 Саратовская область 642
  • 14 Смоленская область 595
  • 15 Омская область 584
  • 16 Челябинская область 564
  • 17 Ульяновская область 542
  • 18 Иркутская область 536
  • 19 Алтайский край 513
  • 20 Брянская область 510
  • 21 Хабаровский край 494
  • 22 Ставропольский край 494
  • 23 Архангельская область 466
  • 24 Волгоградская область 464
  • 25 Оренбургская область 405
  • 26 Ленинградская область 404
  • 27 Липецкая область 402
  • 28 Республика Коми 400
  • 29 Новосибирская область 400
  • 30 Тверская область 399
  • 31 Калининградская область 394
  • 32 Вологодская область 390
  • 33 Удмуртская Республика 389
  • 34 Пензенская область 384
  • 35 Забайкальский край 370
  • 36 Приморский край 356
  • 37 Севастополь 352
  • 38 Орловская область 348
  • 39 Курская область 348
  • 40 Тюменская область 347
  • 41 Белгородская область 333
  • 42 Кемеровская область 329
  • 43 Владимирская область 321
  • 44 Краснодарский край 315
  • 45 Новгородская область 295
  • 46 Псковская область 291
  • 47 Республика Саха (Якутия) 291
  • 48 Республика Карелия 282
  • 49 Ярославская область 279
  • 50 Томская область 271
  • 51 Тульская область 270
  • 52 Кировская область 264
  • 53 Астраханская область 260
  • 54 Мурманская область 256
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 256
  • 56 Рязанская область 241
  • 57 Республика Татарстан 239
  • 58 Ивановская область 225
  • 59 Республика Хакасия 222
  • 60 Курганская область 215
  • 61 Калужская область 211
  • 62 Тамбовская область 209
  • 63 Костромская область 208
  • 64 Амурская область 208
  • 65 Республика Бурятия 207
  • 66 Республика Чувашия 179
  • 67 Республика Мордовия 166
  • 68 Республика Дагестан 161
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 113
  • 73 Сахалинская область 110
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 76 Республика Адыгея 81
  • 77 Республика Ингушетия 78
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Республика Алтай 50
  • 80 Камчатский край 46
  • 81 Еврейская автономная область 45
  • 82 Республика Калмыкия 45
  • 83 Магаданская область 30
  • 84 Ненецкий автономный округ 18
  • 85 Чукотский автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 834 495 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,14%
  • 2. Республика Алтай 0,21%
  • 3. Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 190 смертей
  • Москва 97
  • Санкт-Петербург 85
  • Московская область 59
  • Краснодарский край 46
  • Ставропольский край 43
  • Воронежская область 41
  • Нижегородская область 39
  • Пермский край 38
  • Волгоградская область 31
  • Челябинская область 30
  • Иркутская область 29
  • Саратовская область 28
  • Свердловская область 28
  • Алтайский край 28
  • Красноярский край 27
  • Республика Башкортостан 25
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 23
  • Оренбургская область 21
  • Рязанская область 20
  • Ростовская область 20
  • Удмуртская Республика 19
  • Республика Чувашия 18
  • Тульская область 16
  • Липецкая область 15
  • Республика Крым 15
  • Тамбовская область 13
  • Тюменская область 13
  • Ханты-Мансийский автономный округ 13
  • Брянская область 12
  • Ивановская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Омская область 12
  • Севастополь 11
  • Мурманская область 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 10
  • Ульяновская область 10
  • Смоленская область 9
  • Вологодская область 9
  • Астраханская область 9
  • Республика Дагестан 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Калужская область 7
  • Калининградская область 7
  • Псковская область 7
  • Республика Татарстан 7
  • Республика Бурятия 7
  • Ярославская область 6
  • Новгородская область 6
  • Республика Мордовия 6
  • Республика Хакасия 6
  • Курская область 5
  • Республика Карелия 5
  • Республика Коми 5
  • Республика Адыгея 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Владимирская область 4
  • Орловская область 4
  • Тверская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Чеченская Республика 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Приморский край 4
  • Амурская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Белгородская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Курганская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Костромская область 2
  • Кировская область 2
  • Камчатский край 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 248 004 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека
  • Москва 5262
  • Московская область 3025
  • Санкт-Петербург 1138
  • Самарская область 887
  • Республика Крым 746
  • Красноярский край 675
  • Республика Башкортостан 644
  • Ростовская область 583
  • Свердловская область 507
  • Пермский край 501
  • Тверская область 473
  • Саратовская область 459
  • Липецкая область 392
  • Брянская область 376
  • Нижегородская область 371
  • Удмуртская Республика 367
  • Астраханская область 357
  • Ленинградская область 347
  • Калининградская область 332
  • Ульяновская область 297
  • Псковская область 296
  • Алтайский край 294
  • Республика Саха (Якутия) 288
  • Волгоградская область 287
  • Республика Бурятия 287
  • Оренбургская область 284
  • Республика Карелия 283
  • Тульская область 270
  • Вологодская область 270
  • Кемеровская область 264
  • Забайкальский край 242
  • Мурманская область 230
  • Челябинская область 204
  • Тамбовская область 201
  • Омская область 200
  • Курская область 198
  • Хабаровский край 181
  • Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • Приморский край 154
  • Смоленская область 153
  • Калужская область 152
  • Республика Дагестан 142
  • Воронежская область 133
  • Кировская область 131
  • Республика Мордовия 123
  • Архангельская область 122
  • Ставропольский край 121
  • Ивановская область 105
  • Чеченская Республика 105
  • Кабардино-Балкарская Республика 104
  • Севастополь 100
  • Республика Коми 97
  • Костромская область 96
  • Тюменская область 96
  • Карачаево-Черкесская Республика 89
  • Амурская область 88
  • Новгородская область 85
  • Республика Чувашия 85
  • Новосибирская область 79
  • Республика Ингушетия 71
  • Сахалинская область 71
  • Курганская область 67
  • Ярославская область 61
  • Краснодарский край 60
  • Республика Северная Осетия - Алания 56
  • Республика Хакасия 56
  • Томская область 53
  • Орловская область 48
  • Иркутская область 47
  • Республика Калмыкия 45
  • Владимирская область 43
  • Рязанская область 43
  • Республика Адыгея 42
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • Республика Тыва 37
  • Республика Татарстан 31
  • Пензенская область 31
  • Белгородская область 29
  • Камчатский край 24
  • Магаданская область 20
  • Республика Марий Эл 18
  • Чукотский автономный округ 16
  • Еврейская автономная область 11
  • Республика Алтай 9
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 587 560

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