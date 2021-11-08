Заксобрания смогут работать удаленно

Парламенты в регионах смогут работать в дистанционном режиме. Это предполагает новая версия закона о региональной власти, заявил один из авторов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что это новация. "Дистанционно они могут принимать законы, - уточнил Крашенинников. - Это должно быть в их регламентах достаточно четко прописано".

Проект был внесен депутатом в соавторстве с главой аналогичного комитета Совфеда Андреем Клишасом. Документ направлен на реализацию положений Конституции по итогам ее обновления. Проект, в том числе, предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков (сейчас - не более двух).

Ранее Крашенинников говорил, что законопроект об организации публичной власти в российских регионах планируется окончательно принять в декабре. Первое чтение ему предстоит 9 ноября.