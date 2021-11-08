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08.11.2021 18:48
Рубрика: Культура

Запись квартирника "Кино" и первое издание Седьмой симфонии выставили на торги

Текст: Наталья Лебедева
Катушку квартирника группы "Кино" и еще 35 редких экспонатов, посвященных русскому року, а также первое издание партитуры Седьмой симфонии Шестаковича и первый подробный путеводитель Санкт-Петербурга можно увидеть на предаукционной выставке в Москве.
Поцелуй Сергея Курехина и Джоанны Стингрей. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул" Поцелуй Сергея Курехина и Джоанны Стингрей. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"
Поцелуй Сергея Курехина и Джоанны Стингрей. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"

Поклонников русского рока непременно заинтересуют рукописи, автографы и фотографии Сергея Курёхина, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бутусова, Александра Башлачева, Ильи Кормильцева. Среди особо ценных экспонатов - магнитоальбом концерта группы "Кино" и текст песни "Последняя осень" с правками и автографом Юрия Шевчука.

Кино 45. Концерт у Липницкого. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"
Фото: AP Photo/Ellen Schmidt
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Также на выставке представлено уникальное собрание, связанное с премьерой, первым исполнением легендарной Седьмой симфонии Шостаковича 5 марта 1942 года во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева. "Я так слышу войну", - говорил Дмитрий Шостакович об этом произведении, которое он написал в блокадном Ленинграде, в самый тяжелый период Второй мировой войны.

"Седьмая симфония - главная музыка не только этого страшного времени, но и перелома в войне, - рассказывает об экспонатах- программке и первом издании партитуры - главный эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов. - 5 марта 1942 трансляция премьеры велась не только на территории страны, но и в разных странах воюющего мира. А 9 августа 1942 г. Симфонию исполнили в Ленинграде, в филармонии были зажжены все люстры, она транслировалась по громкоговорителям в городе и на фронте, вся артиллерия Ленинграда была задействована в массированной атаке".

Легендарная Седьмая симфония Шостаковича. Программа первого исполнения. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"

Еще один редкий экспонат с удивительной историей и неизменно вызывающий интерес у коллекционеров - первое подробное описание Санкт-Петербурга. Почти 20 лет понадобилось книговеду и сотруднику библиотеки Академии наук Андрею Ивановичу Богданову, чтобы ее написать. Он собирал сведения о строительстве города, изучал архивные документы, опрашивал оставшихся в живых свидетелей Петровской стройки. Книга была опубликована в 1779 году, к сожалению, уже после смерти ее автора. Издал ее литератор и надворный советник Василий Рубан, дополнив издание новыми сведениями и предметным указателем. Итог этого более чем тридцатилетнего труда - 560 страниц текста, 84 иллюстрации и подробнейший план города. Экземпляр, представленный "12м домом", - полностью комплектный в старом переплете.

Первое подробное описание Санкт-Петербурга на русском языке. Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул".

Выставка завершится 10 ноября аукционом "Русские торги в Москве", который пройдет как в онлайн, так и в офлайн-формате.

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