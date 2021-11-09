Законопроект Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2022 году в размере 636 723 540,0 тыс. рублей и уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) общий объем доходов в сумме 59 700 135,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 18 421 592,0 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 18 377 288,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 63 450 135,1 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 3 750 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 687 820 160,0 тыс. рублей и 731 770 600,0 тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 54 480 265,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 16 277 540,1 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 16 234 459,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 52 580 265,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 961 900,0 тыс. рублей;

3) профицит на 2023 год в сумме 1 900 000,0 тыс. рублей;

4) общий объем доходов на 2024 год в сумме 55 280 466,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 14 491 898,8 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 14 442 125,2 тыс. рублей;

5) общий объем расходов на 2024 год в сумме 52 654 308,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 053 400,0 тыс. рублей;

6) профицит на 2024 год в сумме 2 626 158,0 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть в бюджете Астраханской области объем доходов по основным источникам:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области:

1) на 2022 - 2023 годы в сумме 19 042 рубля на человека;

2) на 2024 год в сумме 15 152 рубля на человека.

2. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области:

1) на 2022 - 2023 годы в сумме 30 968 рублей на человека;

2) на 2024 год в сумме 24 641 рубля на человека.

Статья 5

1. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов городских, сельских поселений на 2022 - 2024 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета городского, сельского поселения (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, установленным статьей 4 настоящего Закона.

2. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области на 2022 - 2024 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муниципального района (городского округа) (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), установленным статьей 4 настоящего Закона.

3. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из местных бюджетов:

1) на 2022 год в сумме 44 303,8 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на 2023 год в сумме 43 080,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 49 773,6 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) по ведомственной структуре расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

3) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Астраханской области осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Астраханской области.

Статья 7

1. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

а) на 2022 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

а) на 2022 год в объеме 71 075,0 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в объеме 63 721,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 63 721,0 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

3) субсидии местным бюджетам:

а) на 2022 год:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме 3 798 511,0 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Астраханской области" в объеме 149 285,0 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

б) на 2023-2024 годы:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023 год в объеме 2 114 986,2 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 2 144 967,0 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Астраханской области" на 2023 год в объеме 149 285,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 165 872,2 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

4) субвенции местным бюджетам:

а) на 2022 год:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме 8 618 911,4 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в объеме 23 065,3 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

б) на 2023-2024 годы:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023 год в объеме 6 383 175,2 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 6 385 188,7 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на 2023 год в объеме 23 927,9 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам:

а) на 2022 год:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме 893 147,1 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в объеме 80 000,0 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону;

б) муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023 год в объеме 833 800,6 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 832 443,3 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

2. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Астраханской области, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Статья 9

1. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в размере 1,07;

2) на 2023 год в размере 1,06;

3) на 2024 год в размере 1,06.

2. Утвердить:

1) на 2022 год:

а) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 29 к настоящему Закону;

б) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) на 2023 год:

а) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 31 к настоящему Закону;

б) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 32 к настоящему Закону;

3) на 2024 год дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 10

Утвердить расчетный размер подушевой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2022 год в сумме 965,00 рублей на человека;

2) на 2023 год в сумме 965,00 рублей на человека;

3) на 2024 год в сумме 776,48 рублей на человека.

Статья 11

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2022 год в сумме 965,00 рублей на человека;

2) на 2023 год в сумме 965,00 рублей на человека;

3) на 2024 год в сумме 776,48 рублей на человека.

Статья 12

Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 10 330 733,3 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону;

2) на 2023 год в сумме 9 260 697,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 670 768,9 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Астраханской области:

1) на 2022 год в сумме 4 670 211,9 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 4 857 935,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 5 053 181,6 тыс. рублей.

Статья 14

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Астраханской области от 22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ "Об административных правонарушениях":

1) на 2022 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области:

1) на 2022 год в сумме 5 819 862,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 6 797 351,5 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 6 724 264,6 тыс. рублей.

Статья 16

1. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской области на 1 января 2022 года (за исключением остатков, указанных в абзаце втором и четвертом пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации) направляются в 2022 году на:

1) покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной двенадцатой общего объема бюджета Астраханской области текущего финансового года;

2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Астраханской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Астраханской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, на основании правового акта Правительства Астраханской области.

2. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской области на 1 января 2022 года (за исключением остатков, указанных в абзаце втором и четвертом пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации) сверх объемов, указанных в пунктах 2, 3 части 1 настоящей статьи, подлежат направлению в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Статья 17

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Астраханской области порядке возврату в бюджет Астраханской области.

Статья 18

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов:

1) через управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области):

на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области;

2) через министерство социального развития и труда Астраханской области:

а) на возмещение затрат специализированным предприятиям, использующим труд инвалидов;

б) на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших;

в) поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

3) через министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области:

промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;

4) через министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:

а) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы;

б) на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа;

в) на возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области;

г) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам;

д) организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области;

е) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области;

5) через министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области:

на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области;

6) через агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области:

на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;

7) через агентство по занятости населения Астраханской области:

а) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда стажирующихся выпускников и наставников;

б) на финансовое обеспечение затрат для содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

в) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх или помимо установленной квоты;

8) через министерство здравоохранения Астраханской области:

на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

9) через министерство образования и науки Астраханской области:

а) на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

б) на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;

в) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

10) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

а) на развитие отрасли растениеводства;

б) на развитие отрасли животноводства;

в) на поддержку сельскохозяйственного страхования;

г) на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области;

д) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам);

е) на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

ж) на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области;

з) на развитие сельского туризма.

2. Установить, что субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

3. Установить, что гранты в форме субсидий предоставляются на конкурсной основе на основании решения Правительства Астраханской области по следующим направлениям расходов:

1) через министерство экономического развития Астраханской области:

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей;

2) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

а) на развитие малых форм хозяйствования;

б) на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

в) на приобретение технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры.

4. Предоставление субсидий, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Астраханской области, если данный порядок не установлен в решении, принимаемом в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Статья 19

Правительству Астраханской области предоставить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов за счет средств бюджета Астраханской области:

1) в 2022 году согласно приложению 36 к настоящему Закону;

2) в 2023 - 2024 годах согласно приложению 37 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области:

1) на 1 января 2023 года в сумме 22 897 810,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 20 973 968,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 18 323 968,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей.

Статья 21

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 38 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных внешних заимствований Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 39 к настоящему Закону.

3. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 40 к настоящему Закону.

4. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 41 к настоящему Закону.

Статья 22

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области:

1) на 2022 год в сумме 228 840,6 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 14 755,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 560 136,1 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 13 895,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 468 308,1 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 13 032,4 тыс. рублей.

Статья 23

Утвердить расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:

1) на 2022 год согласно приложению 42 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 43 к настоящему Закону.

Статья 24

Утвердить перечень имущества, составляющего казну Астраханской области, согласно приложению 44 к настоящему Закону.

Статья 25

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет Астраханской области, направляются на указанные цели.

Статья 26

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области является распределение утвержденных статьей 6 настоящего Закона зарезервированных бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 645 153,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 357 758,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 245 310,4 тыс. рублей:

1) предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) предусмотренных по целевой статье "Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий":

- на погашение кредиторской задолженности;

- на обеспечение выполнения условий софинансирования межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при получении уведомления об их предоставлении;

- на реализацию организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мерами;

- на исполнение судебных актов;

- на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и иных платежей, арендных платежей государственными органами Астраханской области и государственными казенными учреждениями Астраханской области, а также приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных казенных учреждений Астраханской области;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными автономными и бюджетными учреждениями Астраханской области в части выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и иных платежей, арендных платежей, а также приобретения продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- на реализацию мероприятий региональных проектов (программ) в целях реализации соответствующих национальных проектов (программ).

Статья 27

1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Астраханской области, в формах:

1) расчетов по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения государственных нужд Астраханской области, расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области;

2) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) субсидий бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

4) взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части.

2. Установить, что казначейское сопровождение средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 28

Полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также средства бюджета Астраханской области, предоставляемые на софинансирование данных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Астраханской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области.

Статья 29

На основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, могут быть переданы Управлению Федерального казначейства Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 30

Правительство Астраханской области при исполнении бюджета Астраханской области вправе размещать средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством и в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







