Банкам упростят оформление документов

Минэкономразвития готовит предварительные поправки ко второму чтению законопроекта, который дает возможность конвертации банковских документов в другой формат при сохранении их юридической значимости - в частности, речь идет о цифровом формате, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития. Суть нововведений заключается в том, что наиболее крупные и надежные банки получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной договора. Также вводится возможность подписания электронного дубликата документа гражданами с помощью портала госуслуг.

Законопроект, внесенный в Госдуму, подготовлен Минэкономразвития в рамках программы "Цифровая экономика". В соответствии с документом, бумажные договоры могут быть конвертированы в цифровой формат при сохранении их юридической значимости. В Министерстве считают, что это позволит бизнесу сэкономить миллиарды рублей. Сейчас закон требует сохранения многих бумажных документов в течение 75 лет, на что предприниматели тратят 3,5 млрд рублей ежегодно.

Законопроект предусматривает уничтожение бумажных оригиналов договоров только при согласии каждого из участников многостороннего документа, закрепленного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

"Сейчас законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении. В текущей редакции законопроект предусматривает жесткие условия для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения бумажных оригиналов, - сообщили "РГ" в пресс-службе Минэкономразвития. - В частности, одна из ключевых норм: если документ многосторонний (например, договор), то обе стороны должны выразить свое согласие, поставив свои усиленные квалифицированные электронные подписи. Только при этом условии банк сможет уничтожить бумажный оригинал".

Однако, по словам представителей министерства, из-за сложности процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами готовит предварительные поправки ко второму чтению законопроекта: предполагается дать возможность наиболее крупным и надежным банкам уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Кроме того, планируется разрешить визирование цифровой версии документа физическим лицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой на портале госуслуг и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания.

В Минэкономразвития отметили, что речь не идет о простой электронной подписи (ПЭП), законопроект призван обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг. В случае согласования поправок Госдума сможет принять законопроект уже в осеннюю сессию.

"Мы поддерживаем предлагаемые Минэкономразвития изменения, касающиеся возможности кредитных организаций создавать электронные дубликаты документов в одностороннем порядке, - сообщили "РГ" в пресс-службе Банка России. - В целом принятие законопроекта будет способствовать переходу организаций, в том числе финансовых, на полностью электронный документооборот, а также сокращению их издержек на хранение и обработку бумажных документов".

По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, нововведение позволит упростить и ускорить оформление документов гражданами в банках, а также удешевить процесс. Дело в том, что некоторые кредитные организации в рамках того же рефинансирования ипотеки берут 100 рублей за один лист бумажного договора при утере гражданином документа. "А если договор на 100 листов, набегает приличная сумма, - говорит Коренев. - Перевод документов в цифровой формат удобен, когда они нужны срочно, и новация будет способствовать оперативному получению гражданами договоров. Вопрос - в реализации. Необходимо предусмотреть риски утечки персональных данных".

Заместитель гендиректора рейтингового агентства НКР Зорина Панченко считает, что переход на цифровой документооборот между банками и их клиентами неизбежен. "Однако он несет в себе ряд рисков, в том числе одностороннее изменение текста документа и потери конфиденциальных данных или самого документа, - указала она. - Необходимо создать систему, которая будет гарантировать получение электронного документа обеими сторонами в любое время и возможность признания его в качестве доказательства в суде".

В Минцифры не ответили на запрос "РГ".