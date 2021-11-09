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09.11.2021 13:20
Рубрика: Экономика

Банки зафиксировали высокий спрос на образовательные кредиты

Текст: Анастасия Алексеевских
Банки, входящие в топ-50 по активам, за девять месяцев 2021 года зафиксировали спрос россиян на образовательные кредиты. Об этом их представители сообщили "Российской газете". Ставка по таким ссудам установлена постановлением правительства на уровне 3% годовых. По словам эксперта, такие кредиты распространены за границей - особенно в США: там они составляют 8% ВВП.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 2021 году Сбербанк выдал 22,2 тысячи займов на образование на 3 млрд рублей, за прошлый год - 8,2 тысячи - на 1 млрд, сообщили "РГ" в пресс-службе кредитной организации.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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"В первую очередь, трехкратный рост выдач образовательных кредитов мы связываем с востребованностью продукта среди целевой аудитории и привлекательными и понятными условиями кредитования относительно редакции 2020 года, - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. - Клиент платит по кредиту фиксированную ставку 3%, остальная часть субсидируется государством. На текущий момент это 11,66% годовых". По словам Широкова, Сбербанк планирует выдать еще 4 тысячи образовательных кредитов в 2021 году.

В МКБ ставка по образовательным кредитам составляет 7,9%, в ВТБ - 5,5%, рассказали представители этих банков. МКБ в 2020 и 2021 годах выдал по 200 млн рублей в рамках образовательных ссуд, уточнили там. По оценке представителя банка, потребность в образовательных кредитах увеличила пандемия и связанный с ней спрос на дистанционное обучение.

ВТБ, как рассказали в пресс-службе банка, начал выдавать кредиты на образование в мае этого года. "Считаем это направление перспективным и видим интерес со стороны молодых студентов и абитуриентов", - добавил начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ Евгений Благинин.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки образования. Согласно поручению, 41,7 млрд рублей должны получить образовательные и научные организации, организации здравоохранения, в том числе на сохранение уровня оплаты труда сотрудников. Также президент поручил проработать вопрос снижения ставок по кредитам на образование до 3% и подготовить идею доработки дистанционной формы обучения.

На уровне правительства этот вопрос был решен в том же месяце. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, ставка в 3% годовых позволит сделать образовательные кредиты более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. "До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими",- отметил он. По новой программе увеличился и срок погашения образовательных кредитов - с 10 до 15 лет после окончания обучения, и период льготного кредитования - с трех до девяти месяцев после завершения обучения.

Фото: Getty Images
Как правильно выбрать образовательный кредит

"Образовательные кредиты, особенно субсидированные государством - тема слабо связанная с состоянием банковского сектора, политикой банков или рыночным спросом - это инструмент госполитики по поддержке платного образования, - отметил главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. - Спрос на них - функция спроса на платное образование, причем не столько на бакалавриат (где места пусть и не на лучших программах гарантированы почти всем абитуриентам), а на программы магистратуры. Это более разумно - кредит берут люди с пониманием на что - и дает возможность улучшить навыки и способность к заработкам".

По словам Табаха, такие кредиты развиты в первую очередь в США - где общий объем образовательных кредитов с госгарантией составляет около 1,7 триллиона долларов (8% ВВП). В Евросоюзе в большинстве стран высшее образование бесплатно или стоимость обучения крайне мала на фоне доходов семей и даже студенческих зарплат, в Австралии и Новой Зеландии такие кредиты выдаются государством напрямую и взыскиваются через дополнительные сборы с бывших студентов через налоговые органы, указал эксперт.

"Спрос на кредиты, субсидированные государством, будут неизбежно расти - они очевидно выгодны (3% дешево по любым меркам, даже американским, особенно при ключевой ставке ожидаемой на более высоком уровне), - считает Табах. - При этом спрос на переквалификацию остается высоким".

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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