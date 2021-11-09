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09.11.2021 21:00
Рубрика: Власть

Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 37 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 42,9 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 144,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 663 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 868 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 757 человек изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У шестнадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 116 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 249 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 412 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 29,7 тысячи пациентов, из которых свыше 10,8 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Фото: Пресс-служба Минобороны
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К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 300 213 человек, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано более 563 тонны жидкого кислорода для нужд регионов", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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