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09.11.2021 14:26
Рубрика: Общество

Установлена причина мощной бомбардировки Луны в древности

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Планетологи из Мюнстерского университета (Германия) впервые экспериментально подтвердили гипотезу о том, что около 3,9 миллиарда лет назад Луна подверглась мощной бомбардировке. Исследование доказало, что ее атаковали астероиды, оставшиеся после основной фазы формирования Земли.

Фото: iStock
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Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, а коротко о работе рассказывает Phys.org. Предыдущие исследования доказали, что около 3,9 миллиарда лет назад Луна подверглась сильной бомбардировке астероидами. Однако происхождение этих небесных тел до последнего времени было загадкой.

Существует несколько гипотез на эту тему. В новом исследовании планетологи проверили эти гипотезы, используя очень точный метод изотопных измерений лунных горных пород. Причем для анализа были взяты именно породы, образовавшиеся во время бомбардировки 3,9 миллиарда лет назад.

Как пишут авторы работы, изученные образцы содержат крошечные металлические вкрапления, состоящие из материала ударных астероидов. Изучение изотопного состава этих мельчайших гранул помогло определить, в каком именно районе Солнечной системе образовался этот материал. Маркером для ученых стали рутений и молибден, так как эти элементы наиболее четко демонстрируют изменения в изотопном составе в зависимости от того, где именно в Солнечной системе они появились.

"Наше исследование показывает, что бомбардировка Луны была осуществлена теми же телами, которые сформировали Землю и Луну, - говорит ведущий автор работы доктор Эмили Уоршам. - Это означает, что ударные кратеры на Луне возникли из-за непрерывной бомбардировки астероидов, оставшихся после основной фазы формирования Земли".

Открытие позволило опровергнуть гипотезу, согласно которой внезапное увеличение интенсивности столкновений астероидов с поверхностью Луны могло быть связано с неким массовым притоком таких тел из-за пределов Солнечной системы.

Фото: pixabay
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Кроме того, исследование подтвердило ранее произведенные теоретические расчеты. Последние предполагали, что в какой-то момент на ранней стадии формирования Солнечной системы орбиты ее газовых гигантов изменились. Из-за этого достаточно большое количество космических тел из внешней части Солнечной системы проникли в ее внутреннюю часть, а некоторые из них бомбардировали Землю и Луну.

"Это событие должно было произойти раньше, чем предполагалось, потому что мы не нашли свидетельств ударов астероидов или комет из внешних пределов Солнечной системы по поверхности Луны, - объясняет профессор Торстен Кляйне. - Таким образом, изменение орбит газовых гигантов, вероятно, произошло во время основной фазы формирования планет земного типа, то есть примерно в первые 100 миллионов лет существования Солнечной системы. В свою очередь, это предположение хорошо согласуется с недавними результатами, показанными динамическими моделями".

По его словам, новое исследование также доказывает, что планеты земного типа в глубокой древности в результате бомбардировки космическими телами заполучили воду, что создало условия для возникновения жизни.

Добавим, что лунная поверхность покрыта многочисленными ударными кратерами, подавляющее большинство которых являются очень древними. В основном они образовались около 3,9 миллиарда лет назад, то есть примерно через 500 миллионов лет после образования самой Луны.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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