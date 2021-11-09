Центробанк назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Самые низкие ипотечные ставки действуют на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в информационном бюллетене ЦБ о рынке ипотечного кредитования за сентябрь.

Дешевле всего ипотека на Дальнем Востоке, как было и месяцем ранее. В шести из одиннадцати дальневосточных регионов средневзвешенные ставки по кредитам на жилье в сентябре были ниже 7%.

Минимальной средневзвешенной ипотечной ставкой может похвастаться Приморский край - 6,25%. При этом за месяц ставка в регионе понизилась на 0,26 процентных пункта (в августе было 6,51%). На втором месте - Чукотка с 6,5%. Далее следуют Якутия (6,53%), Магаданская область (6,67%) и Сахалин (6,77%). При этом на Камчатке ставки заметно выше - 8,25%. Месяц назад минимальная ставка была в Сахалинской области - 6,31%.

Среди регионов, не относящихся к Дальнему Востоку, самая дешевая ипотека - в Мордовии. Средневзвешенная ставка в сентябре была здесь 7,05%. Наиболее дорогая ипотека - в Севастополе - 8,7%. В числе лидеров по средневзвешенной ставке также Ингушетия с 8,57%, Крым и Чечня (по 8,51%). В Ненецком АО ставка за месяц резко поднялась - с 6,99% до 8,33%. Более 8% ставка также в Тыве (8,28%), на Камчатке (8,25%), в Краснодарском крае (8,18%), в Иркутской (8,1%) и Самарской (8,05%) областях. Замыкает десятку лидеров Москва с 8,01%.

В сентябре 2021 года доля ипотечного жилищного кредитования в общем объеме кредитов, предоставленных физлицам, снизилась до 26,1% (годом ранее этот показатель был равен 32,9%), отмечает ЦБ. В то же время удельный вес задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физлиц увеличился до 47,6% (против 45,9% к октябрю 2020 года).