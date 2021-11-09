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09.11.2021 19:23
Рубрика: Экономика

Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч

Текст: Нина Егоршева

Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Фото: РИА Новости
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Министр уточнил, что уже заключено 90 тысяч договоров с гражданами. "Это с учетом тех заявок, которые были поданы до 21 апреля", - пояснил Шульгинов, чьи слова передает РИА Новости.

Подать заявку на подключение к газовым сетям потребители могут через портал Госуслуг или сайт единого оператора газификации. Напомним, что бесплатное подключение доступно для домовладений, находящихся в границах уже газифицированных населенных пунктов.

Ранее замглавы Минцифры Андрей Черненко сообщил, что право на бесплатную организацию "последней мили" до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 миллионов россиян.

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго Газификация регионов России

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