Цифровизация системы здравоохранения подошла к необходимости новых решений

Создание единого цифрового контура в здравоохранении сегодня востребовано как медицинскими работниками, так и пациентами. Поэтапное внедрение цифровых сервисов и оснащение рабочих мест врачей делает такое цифровое взаимодействие все доступней.

В 2005 году Всемирная организация здравоохранения приняла концепцию e-Health - электронного здравоохранения. В России термин "Электронное здравоохранение" упоминается с 2010 года, термин "Цифровое здравоохранение" - с 2017-го. В декабре 2018 года был утвержден Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ "Цифровой контур здравоохранения") на период 2019-2024 годов". Его цели предусматривают к 2022 году обеспечить не менее 80 процентов медорганизаций всех 85 субъектов страны юридически значимым электронным документооборотом. К 2023 году в регионах должно быть завершено внедрение ГИС и подключение к ним всех медорганизаций.

Это обеспечит маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций и автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.

А не менее 70 субъектов РФ должны получить возможность реализовать и систему электронных рецептов. Создание цифрового контура должно обеспечить в личном кабинете пациента "Мое здоровье" доступ к таким сервисам, как запись на прием к врачу или вызов врача на дом, диспансеризация, получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к личным электронным медицинским документам. Внедрение электронной регистратуры уже стало одной из действенных мер для сокращения социальных контактов в период пандемии. Но очевидно и то, что коронавирус внес свои коррективы в ранее намеченные планы.

"Безусловно, коронавирусная пандемия внесла свои поправки. И к сожалению, мы понимаем, что та же стопроцентная доля медорганизаций, обеспечивающих электронное взаимодействие с ЕГИСЗ или с учреждениями медико-социальной экспертизы, может оказаться под вопросом к обозначенному периоду", - вынуждена констатировать координатор тематических площадок "Здравоохранение" и "Демография" Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Анаит Геворкян.

Опрос медицинских работников, проведенный Vademecum на платформе "Врачи РФ" в августе 2021 года, в котором участвовали 508 медиков из 70 регионов, показал, что сами они в основном считают уровень цифровизации своей клиники низким: 80 процентов оценили уровень цифровой зрелости своего рабочего места на 5 баллов из 10 и ниже. Почти 90 процентов опрошенных уверены, что цифровизация нужна, но при этом половине респондентов на данном этапе она никак не помогает. А электронные рецепты редко попадают в аптечные информационные системы - обмен между медорганизацией и аптекой зафиксировали лишь 10 процентов респондентов. Еще менее развита сфера помощи в принятии врачебных решений. Практически у всех опрошенных нет доступа к модулям, помогающим в диагностике, назначении лечения или маршрутизации пациентов. Сами же врачи называют эту опцию наименее полезной в цифровизации.

К 2022 году не менее 80 процентов медорганизаций всех регионов страны должны быть обеспечены электронным документооборотом

Ранее аналогичный опрос проводился и на площадке ОНФ. Он также показал невысокую готовность медицины к "цифре". Более 3000 респондентов из 84 регионов среди факторов, препятствующих цифровизации, главным назвали невозможность отказа от ведения бумажной документации, несмотря на ведение электронной. Кроме того, только 10 процентов считают, что реальный уровень цифровизации соответствует тому, что показывает телевидение и другие СМИ. "К сожалению, стереотипное мышление значительной части медицинских работников воспринимает информационные системы как то, что нужно администрации для контроля. И пожалуй, в нашей ментальности это было основным препятствием в момент внедрения этой системы. Но достаточно приложить усилия, чтобы весь коллектив медучреждения понял, что такая система необходима для нового качества процессов, ведения документации и облегчения работы врача. Повсеместно внедренная, она помогает. Без цифровизации современная медицинская система существовать не может", - уверен директор МРНЦ им А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, профессор РАН Сергей Иванов. А реальный успех цифровой трансформации отрасли будут определять два основных фактора - поэтапное внедрение ИАС "от простого к сложному" и повсеместное оснащение рабочих мест и серверных мощностей.

Даже с достаточным финансовым ресурсом цифровое развитие отрасли невозможно без необходимого материально-технического обеспечения и кадров

Свой запрос на цифровизацию здравоохранения сформирован и у россиян. Им нужен удобный, интуитивно понятный для всех возрастных категорий дружественный интерфейс, способный обеспечить свободу и комфорт гражданам во взаимодействии с цифровыми медицинскими системами при получении необходимых медицинских услуг. Востребована и интерактивная система помощи в навигации по сайтам медучреждений. Нужны специализированные мобильные приложения, которые бы помогали хроническим пациентам обеспечить свою жизнь и удаленный контроль состояния здоровья пациента врачом, приема им препаратов, получения необходимых физиологических данных. Также нужна такая обратная связь, как смс-информирование о записи к врачу и ее изменениях, уведомление от врача, информация обо всех действиях с картой пациента по аналогии с банковским счетом (о просмотрах, внесении изменений и т.д.) с возможностью детализации о том, кто получил доступ к карте, о прохождении анализов, графике обследований и т.п.

Сегодня основными бенефициарами цифровой трансформации выступают три группы участников: организаторы системы здравоохранения, врачи и пациенты, в том числе будущие.

"Исторически система последние десять лет выстраивалась так, чтобы удовлетворить запрос организаторов, и - во вторую очередь - врачей, - отмечает вице-президент по стратегическим инициативам компании "Ростелеком" Борис Глазков. - И это нормально - государство проходило бурный этап информатизации, выстраивалось много учетных систем - федеральных, региональных, первичного звена. В условиях пандемии потребности пациентов вышли на первое место и выяснилось, что парадигма никогда целиком не "затачивалась" под них. Оказалось, что нам нужны мобильные приложения, удобные цифровые интерфейсы, которые нужно подавать централизованно на портале госуслуг, в то время, когда все данные находятся на уровне регионов". Одной из проблем, по словам эксперта, стала большая вариативность региональных систем. Когда средств на их обеспечение хватало, потребности в унификации не возникало. Но когда деньги на поддержание большого разнообразия этих систем стали заканчиваться, тем более в условиях пандемии и текущих нагрузок в целом, когда на федеральный уровень требуется предоставлять все больше данных, например, в Реестр вакцинированных, Реестр ковидных больных, начались и проблемы.

"Количество требований большое, количество ресурсов в этой системе постепенно сокращается. Сегодня фундаментальная проблема номер один - нужны принципиальные решения о том, какой экономика цифрового государственного здравоохранения будет в дальнейшем, - считает Борис Глазков. - Намного лучше эти информационные системы становиться не будут без денежного ресурса на их поддержание и развитие. Для этого нужны серьезные решения в государственном контуре здравоохранения".

Кроме того, даже с достаточным финансовым ресурсом цифровое развитие отрасли невозможно без необходимого материально-технического обеспечения и кадров. Едва ли пациенту, который вынужден ждать, когда в электронной регистратуре районной поликлиники появится талончик к врачу, очень поможет запись в электронный лист ожидания на прием через две недели, если врачебная помощь ему нужна уже сегодня.