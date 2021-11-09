Диетолог назвала жиры, способные противостоять коронавирусу

Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека, особенно в период эпидемии коронавируса. Жиры обеспечивают противовоспалительную защиту и способны противостоять репликации (распространению) вируса, рассказала "Российской газете" врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Безупречность состояния клеточной мембраны, то есть липидная мантия каждой клетки - это хорошая защита от проникновения вируса. Альвеолярный аппарат легочной ткани на 90% представлен липидами, что обеспечивает качество дыхательной функции. Всем известно, что полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие", - пояснила она.

В первой половине дня врач советует съедать, например, кусочек сала - это поддержит щелочную среду в организме. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут, а в кислотной, наоборот, размножаются.

Очень полезным является масло гхи. Это топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения. Маргарита Королева рекомендует употреблять масло гхи по 1,5-2 чайные ложки в день, добавляя к завтраку или в составе "зеленых" смузи. А, например, куриное или перепелиное яйцо на завтрак - хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты.

Горстку орехов можно добавить к зерновой каше на завтрак или использовать в качестве полезного перекуса. Только их предварительно следует вымочить в воде не менее четырех часов, тщательно промыть и только после использовать в пищу. В орехах и семенах содержатся не только полезные жиры, жирорастворимые витамины, но и масса минералов, включая цинк, необходимый для клеточного иммунитета. Важно не жарить орехи и семена - в этом случае жиры окисляются.

Рыба северных морей - источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, немало их и в составе льняного и рапсового нерафинированных растительных масел.

"Разнообразьте свой рацион. Не останавливайтесь на одном масле", - советует врач.

В частности, оливковое масло содержит преимущественно омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. А организму важно получить больше омега-3. Можно экспериментировать, смешивать эти масла и добавлять другие (масло проросшей пшеницы, авокадо, арганового дерева). Двух столовых ложек нерафинированного масла в день вполне достаточно.

Маргарита Королева напоминает: жареная пища не полезна для здоровья. Но все-таки приготовить на масле еду иногда можно. Например, можно "подрумянить" приготовленные на пару мясо или птицу. Это придаст блюду дополнительный вкусовой оттенок. Использовать для этого можно масло гхи или кокосовое масло.