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09.11.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о правилах въезда в открытые с 9 ноября страны

Текст: Евгений Гайва
Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиасообщение на взаимной основе с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Как пояснили эксперты, для туристов доступна только половина из этих стран.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пока Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, граждане Евросоюза, пассажиры, имеющие вид на жительство, супруги граждан этих стран, пассажиры с деловыми, образовательными целями или целью лечения.

Фото: iStock
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На Багамы могут въезжать российские туристы только с ПЦР-тестами. В Иран, Оман, Словению и Тунис могут въезжать туристы с ПЦР-тестами и сертификатами вакцинации "Спутником V", пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Таиланде разрешили въезд вакцинированным туристам (признается "Спутник V"). Без карантина въезжать в открытые для туризма провинции - Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, поясняет вице-президент АТОР Дмитрий Горин. При этом туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов.

Кроме того, потребуется страховка, покрывающая заболевание коронавирусом, на 100 тысяч долларов.

Стоимость туров в Таиланд на базе регулярной перевозки довольно высока. Прямыми рейсами можно попасть в Бангкок и на Пхукет. В другие открытые для туристов провинции добраться можно только с пересадкой. Потому массового потока в Таиланд, какой был раньше, сейчас, скорее всего, не будет, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

До пандемии в год Таиланд посещали до 1,5 млн российских туристов.

Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами.

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