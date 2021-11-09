ЕС приостанавливает упрощенный визовый режим с Беларусью

Совет ЕС заявил 9 ноября, что на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе частично приостанавливает действие упрощенного визового режима для официальных лиц Беларуси.

При этом приостановка не распространяется на рядовых граждан Беларуси, они могут продолжать совершать поездки в рамках упрощенного режима.

Соглашение об упрощении визового режима было подписано Минском и Брюсселем после пятилетних переговоров в январе 2020 года. Договор, в частности, предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для граждан Беларуси до 35 евро и решение о выдаче визы в срок до десяти дней.