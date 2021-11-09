Федерация креативных индустрий проводит исследование 100 Most Creative Russians за 2021 год

Исследование охватит 12 направлений, соответствующих международной классификации UNCTAD: кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; реклама и маркетинг; дизайн-продукты, коммуникации и мода; издательское дело; IT, программное обеспечение и игры; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры, ремесла.

В ходе проекта будут опрошены более 500 лидеров мнений, отраслевых экспертов и владельцев креативного бизнеса из 12 сфер, имеющих отношение к креативной экономике России. Финальный список определит независимая комиссия путем закрытого голосования.

Эффект для экономики

Правительство России делает большую ставку на развитие креативных видов деятельности и производств. В Концепции развития КИ в крупных агломерациях, утвержденной Мишустиным М.В. в сентябре 2021 года, отмечается, что в случае реализации комплекса мер, разрабатываемых руководством страны, к 2030 году доля граждан, занятых в творческих профессиях, должна вырасти с текущих 4.6% до 15%.

Концепция - крупный профильный документ, в рамках которого реализуется серия мер по поддержке креативного предпринимательства, в частности, субсидирование не только приобретения основных средств, оборудования и процентных ставок по кредитам, но и оплаты труда, что составляет основу затрат в секторе. Также продолжается создание экосистем поддержки инноваций, ориентированной не только на технологические проекты (IТ-сектор, медицина, фармацевтика, энергетический кластер), но и на креативные индустрии.

Сейчас, несмотря на высокий уровень образованности, развитие науки и богатое историческое, культурное наследие в России, потенциал сектора креативной экономики недостаточно реализован - согласно исследованию ВШЭ за ноябрь 2020 года, доля творческих индустрий в экономике страны составляет 2,4%. Для сравнения: 6,6% в мировом ВВП и 8-12% в развитых странах мира.

По словам генерального директора Федерации креативных индустрий Игоря М. Намаконова, "в России имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики, но нужно сформировать доверие к рынку креативных продуктов и услуг в глазах крупного бизнеса, государства за счет представления и продвижения наиболее значимых ее деятелей и их достижений. "Сотня" позволяет верифицировать таких людей и сделать их публичными".

Детали исследования

Исследование пройдёт в три этапа:

На первом этапе (в ноябре) будет проведён опрос лидеров мнений по всем сферам креативных индустрий и профильных экспертов из каждой отрасли.

На втором этапе (ноябрь-декабрь) ФКИ сформирует лонг-лист на основе ответов, проведет обработку данных для формирования шорт-листа.

На третьем этапе (декабрь) состоится голосование экспертной комиссии в рамках шорт-листа, подсчет баллов за все этапы и определение итоговой сотни, а также презентация результатов с профилями каждого из лидеров.

Критериями отбора лидеров являются новаторство, влияние личного вклада и деятельности в профессии на профильную индустрию, создание новых бизнес-моделей или направлений, экспортный потенциал созданных продуктов или услуг и другие достижения: международное признание, награды и финансовый успех.

В 2021 году для качественного формирования списка экспертов исследования ФКИ ввела систему кураторства по всем сферам креативных индустрий. В числе подтвердившихся кураторов: директор Universal University Екатерина Черкес-Заде, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, режиссер и продюсер Александр Кессель, Moscow Music School Дмитрий Панов и другие.

Результатами исследования ФКИ поделится на официальном сайте проекта в конце декабря, а за ходом исследования можно будет следить в Телеграм-канале Федерации.

Справка

100 Most Creative Russians - это ежегодное исследование, проводимое экспертами рынка для определения списка из ста лидеров креативных индустрий России. Список из 100 выдающихся представителей рынка креативных индустрий был впервые представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени" в 2020 году. Тогда в число ведущих представителей сектора креативных индустрий страны вошли: пианист-виртуоз, общественный деятель Денис Мацуев, архитектор Александр Бродский, сооснователь Mail.ru Group, основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин, сооснователь дизайн-студии Charmer Александр Гладких, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, фэшн-дизайнер Гоша Рубчинский, музыкальный коллектив Little Big, режиссер Андрей Звягинцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, дизайнер Артемий Лебедев, журналист и видеоблогер Юрий Дудь и другие.

О Федерации креативных индустрий

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность Федерации заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

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