Фестиваль театральных школ стран БРИКС посвятили творчеству Достоевского

В день рождения Федора Михайловича Достоевского, 11 ноября, откроется V Юбилейный Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, который в этом году будет посвящен творчеству писателя. Фестиваль пройдет, как и многие крупные международные события в последнее время, в онлайн и офлайн-форматах и объединит студентов театральных вузов из России, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Беларуси и Армении.

По словам ректора Московского института театрального искусства имени Иосифа Кобзона и директора фестиваля Дмитрия Томилина, сами студенты настояли на том, чтобы фестиваль состоялся вопреки всем ограничениям, связанным с коронавирусом. Да, увидеться вживую и обняться не получится, зато каждая страна-участница сможет показать свой спектакль и поделиться своим видением творчества великого писателя и мастера психологизма Федора Достоевского.

Томилин напомнил, что первый фестиваль был посвящен Шекспиру, главной темой второго стала итальянская комедия дель арте, третий год запомнился постановкой древнегреческой трагедии Софокла "Царь Эдип", потом в центре внимания оказался немецкий драматург Брехт и его "Мамаша Кураж и ее дети". Тему этого года подсказало само время: 200-летие Федора Достоевского - отличный повод, чтобы поговорить о психологическом театре.

"Наш фестиваль пройдет с 11 по 14 ноября. За всеми событиями - спектаклями, мастер-классами, лекциями, конференциями - можно будет следить онлайн на нашем официальном сайте" - отметил Дмитрий Томилин.

Народный артист Росси Александр Пашутин признался, что впервые сыграл героев Достоевского еще в студенческие годы. Это были отрывки из "Братьев Карамазовых", и ему достались роли штабс-капитана Снегирева и Алексея Карамазова. "Сыграть Достоевского на сцене для студента равносильно тому, чтобы в техническом вузе сдать сопромат. Это очень сложно, нужно вывернуть всю душу наизнанку", - отметил он.

Тем интереснее будет посмотреть, как с этой задачей справятся студенты из других стран. Как рассказала режиссер фестиваля Василиса Теплякова, в этом году намеренно отказались от конкретного произведения и предложили странам-участницам выбрать его самим из тех, что переведены на их язык. "Достоевский - очень непростой и противоречивый автор. Мы очень много работали с нашими студентами, погружаясь в глубины жизни и творчества Федора Михайловича. И нам очень интересно посмотреть, что для себя открыли в Достоевском иностранные участники", - объясняет она.

Второй секретарь департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Владимир Полуэктов добавил, что этот фестиваль - настоящее проявление народной дипломатии. "Мы убеждены, что именно тот опыт, те интересные краски, та интерпретация творчества Федора Михайловича разными национальными театральными школами поможет нам больше сблизиться и взаимообогатиться, а также укрепит сотрудничество между народами наших стран", - подчеркнул он.