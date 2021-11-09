Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года

Министерство юстиции РФ признало экстремистским фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", который был снят в Советском союзе в 1973 году.

Как сообщается на сайте Минюста, видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", внесена в список экстремистских материалов. На сайте отмечается, что решение о запрете картины принял Сыктывкарский городской суд в июле этого года.

Черно-белая картина продолжительностью 1 час 28 минут была выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов. В СССР этот фильм вызывал неоднозначную реакцию. Его показ в широком прокате из-за скандальности формулировок был запрещен.