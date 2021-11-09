Идентифицированы найденные в Гренландии гигантские черепа

Международная команда палеонтологов из Португалии, Дании и Германии идентифицировала окаменелые останки двух древних существ, которые были ранее обнаружены на территории Гренландии. Это оказались представители ранее неизвестного науке вида динозавров, которые обитали порядка 214 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Diversity, а краткий отчет о нем приведен на сайте Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Два хорошо сохранившихся гигантских окаменелых черепа были обнаружены еще в 1994 году во время раскопок в Восточной Гренландии. Находку тогда совершили палеонтологи из Гарвардского университета.

В те годы был проведен только поверхностный анализ останков. Результаты позволили предположить, что черепа принадлежат платеозавру - хорошо известному науке длинношеему динозавру, который обитал на территории современных Германии, Франции и Швейцарии в триасовый период.

Большого интереса находка тогда не вызвала, и о черепах забыли на долгие годы. Только в наши дни международная команда палеонтологов буквально стряхнула пыль с музейных экспонатов и провела микрокомпьютерную томографию костей. Полученные данные позволили создать цифровые 3D-модели.

"Анатомия этих двух черепов оказалась уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей, - рассказывает ведущий автор работы Виктор Беккари, проводивший анализ черепов в лаборатории Лиссабонского университета NOVA. - Эти образцы, безусловно, принадлежат к новому виду".

Авторы открытия дали этому виду название Issi Saaneq, что в переводе с инуитского языка означает "холодная кость". Установлено, что это был двуногий динозавр, который обитал около 214 миллионов лет назад на территории современной Гренландии. Это было травоядное существо среднего размера с длинной шеей. Ученые говорят, что этот ящер был предшественников зауроподов - самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших на нашей планете.

Возраст Issi Saaneq свидетельствует о том, что эти ящеры обитали в непростой период формирования Земли. Это был поздний триасовый период, когда древний суперконтинент Пангея распался на отдельные части. Тогда как раз начал формироваться Атлантический океан.

Также палеонтологи определили, что черепа принадлежат динозаврам, так и не ставшими взрослыми. Один из них был еще детенышем, а второй - "подростком". У новых гренландских динозавров ученые обнаружили некоторое морфологическое сходство с представителями видов Macrocollum и Unaysaurus, окаменелые останки которых были ранее обнаружены в Бразилии. Кстати, бразильские ящеры были старше гренландских примерно на 15 миллионов лет.

Вместе с платеозаврами, обнаруженными в большом количестве на территории Германии, они образуют группу платозавридов: относительно изящных, как описывают их эксперты, двуногих динозавров, достигавших в длину от трех до десяти метров. Черепа вновь идентифицированных ящеров все еще находятся в лаборатории. После того, как научная работа будет завершена, эти окаменелости передадут на хранение в Музей естественной истории Дании.