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09.11.2021 13:52
Рубрика: Экономика

Глава "Аэрофлота" выступил против QR-кодов для покупки авиабилетов

Текст: Дмитрий Гончарук

Группа компаний "Аэрофлот" не поддерживает использование QR-кода при покупке билетов, а не во время посадки на рейс. Об этом сообщил ее генеральный директор Михаил Полубояринов.

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На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике его зампред Иван Абрамов поинтересовался у главы "Аэрофлота" его отношением к возможному введению QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, для покупки билетов.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета. То есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, то это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением, которое в ближайшее время должно быть разработано, сумеем проверить наличие этого QR-кода, срока действия прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить", - сказал Полубояринов.

Он добавил, что не понимает, как такую меру можно было бы обеспечить технически.

"Мало ли, когда человек летит, есть определенная глубина бронирования... У каждого гражданина есть своя личная ответственность. Мы не можем подменить эту ответственность", - отметил Михаил Полубояринов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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