Готовивший теракты в Москве организатор ячейки ИГИЛ приговорен к 21 году колонии

Новости

В Москве взяли под стражу мужчину за мошенничество под видом правоохранителя 10:24
Прототип истребителя Су-75 Checkmate доставили в ОАЭ 10:20
Депутат Леонов предложил протестировать россиян на антитела к COVID 10:14
Россияне смогут въехать в Грецию с бумажным сертификатом о прививке от COVID-19 10:09
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:06
В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов 10:02
Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09:58
В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна 09:57
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ 09:56
В РФ предложили отдавать детям часть налога на добычу полезных ископаемых 09:54
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09:54
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба 09:47
Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА 09:37
Синоптики предупредили о наступлении "предзимья" 09:33
Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер 09:15
Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими 09:11
В Башкирии в гипермакеты будут пускать только с QR-кодами о вакцинации 08:54
Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ 08:39
Названы тарифы на аэротакси в Москве 08:35
Россияне назвали самые простые профессии 08:26
ПФР вложил пенсионные накопления россиян под 8,05% годовых 07:40
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у берегов США 07:05
Власти: Экипажу севшего на мель в Приморье судна ничего не угрожает 06:53
Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США 06:34
В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение 06:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 10:18
Рубрика: Происшествия

Готовивший теракты в Москве организатор ячейки ИГИЛ приговорен к 21 году колонии

Текст: Александр Степанов
Организатор законспирированной террористической ячейки, созданной для совершения терактов в Москве, Хушкадам Солихов приговорен к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Там уточнили, что апелляционный военный суд оставил без изменения приговор главарю ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову, осужденному 2-м Западным окружным военным судом на 21 год лишения свободы.

Возбуждено дело об организации экстремистской ячейки в калужской колонии

Как отметили в ФСБ, Солихова задержали в октябре 2020 года. На следствии он дал признательные показания о фактах своей преступной деятельности. Деятельность террористической ячейки была пресечена в 2016 году, ее участники приговорены к длительным срокам лишения свободы.

"В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов", - сообщили в ФСБ.

Происшествия Терроризм Антитеррор Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Цена биткоина обновила второй максимум за сутки
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ