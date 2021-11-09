Готовивший теракты в Москве организатор ячейки ИГИЛ приговорен к 21 году колонии

Там уточнили, что апелляционный военный суд оставил без изменения приговор главарю ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", гражданину одной из среднеазиатских республик Хушкадаму Солихову, осужденному 2-м Западным окружным военным судом на 21 год лишения свободы.

Как отметили в ФСБ, Солихова задержали в октябре 2020 года. На следствии он дал признательные показания о фактах своей преступной деятельности. Деятельность террористической ячейки была пресечена в 2016 году, ее участники приговорены к длительным срокам лишения свободы.

"В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов", - сообщили в ФСБ.