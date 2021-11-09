Законопроект Республики Хакасия "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 33 221 308 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 36 090 639 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 869 331 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 32 064 571 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 33 990 800 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 35 076 639 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 877 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 36 095 860 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 805 000 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 3 012 068 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 105 060 тыс. рублей.

3. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2022 год в сумме 153 312 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2023 год в сумме 87 873 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 197 873 тыс. рублей.

5. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 26 145 112 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 29 157 180 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 31 262 240 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходов республиканского бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

2) федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с нормативами распределения, установленными законодательством Российской Федерации;

3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) - в соответствии с нормативами распределения согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

2. Утвердить доходы республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год - в сумме 1 862 764 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 1 735 227 тыс. рублей и на 2024 год - в сумме 1 781 316 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Хакасия

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия:

1) на 2022 год - в сумме 2 614 040 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 2 820 595 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 2 896 162 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств Республики Хакасия

1. Установить с 01 января 2022 года:

1) тарифные ставки специалистам республиканских государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25.

2) должностной оклад Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия в размере 29 539 рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Хакасия и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить с 01 января 2022 года размер индексации:

1) государственного пособия на ребенка в Республике Хакасия, предусмотренного статьей 4 Закона Республики Хакасия от 09 ноября 2004 года № 78 "О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Республике Хакасия", равным 1,041;

2) ежемесячного пособия членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), предусмотренного статьёй 2 Закона Республики Хакасия от 31 мая 2011 года № 47-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)", равным 1,041.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия

Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций, а также порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства республиканских государственных учреждений и республиканских государственных унитарных предприятий устанавливается нормативно правовыми актами Правительства Республики Хакасия.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг:

1) в случаях регулирования цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) в иных случаях, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета.

2. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или нормативно правовыми актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются нормативно правовыми актами Правительства Республики Хакасия или нормативно правовыми актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Статья 10. Г ранты в форме субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что за счет республиканского бюджета могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Г лавы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия или Правительства Республики Хакасия грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Хакасия по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

2. Порядок предоставления грантов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативно правовыми актами Правительства Республики Хакасия, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 2022 год в сумме 12 553 076 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 794 124 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 734 007 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия на 2022 год в сумме 295 237 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 295 237 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 295 237 тыс. рублей;

2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 589 113 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей;

3) иные дотации на 2022 год в сумме 435 588 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 125 671 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 125 671 тыс. рублей;

4) субсидии из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1 572 643 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 389 783 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 896 098 тыс. рублей;

5) субвенции из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 644 295 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 967 233 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 400 801 тыс. рублей;

6) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2022 год в сумме 16 200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 200 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16 200 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) дотаций из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) субвенций из республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 3 настоящей статьи) утверждается Правительством Республики Хакасия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, на 2022 год в размере 0,6, на 2023 год в размере 0,6, на 2024 год в размере 0,6.

6. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на 2022 год в сумме 485 316 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 485 316 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 485 316 тыс. рублей.

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека, на 2023 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека, на 2024 год в размере 2 651 рубль 06 копеек на человека.

7. Установить, что Министерство финансов Республики Хакасия заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительнораспорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Республики Хакасия.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

9. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Субвенции федеральному бюджету из республиканского бюджета

Утвердить объем субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия, о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Хакасия от 17 декабря 2008 года № 91-ЗРХ "Об административных правонарушениях", на 2022 год в сумме 409 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 409 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 409 тыс. рублей.

Статья 13. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить, что расчетные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия частично заменяются дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц:

1) на 2022 год - в размере 2 040 091 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в размере 2 071 826 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в размере 2 077 246 тыс. рублей.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 14. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в республиканский бюджет, за исключением доходов от указанных акцизов, зачисляемых в республиканский бюджет по нормативам распределения в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативами, установленными частью 1 настоящей статьи, являются источниками формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

Статья 15. Методики распределения отдельных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Утвердить методики распределения субвенций из республиканского бюджета муниципальным образованиям согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 16. Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов

Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Республики Хакасия и государственный внутренний долг Республики Хакасия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Установить, что от имени Республики Хакасия право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Хакасия принадлежит Министерству финансов Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в процессе управления государственным долгом Республики Хакасия вправе определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Республики Хакасия и осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением заимствований и обслуживанием долговых обязательств Республики Хакасия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2022 году в сумме 660 477 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 680 477 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 442 477 тыс. рублей.

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов







