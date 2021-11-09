Новости

Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V" 05:10
В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя 04:36
Инфекционист рассказал об опасном постковидном синдроме у детей 04:30
У берегов Приморья село на мель иностранное судно 04:30
В бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2" 03:55
В Хабаровском крае и ЕАО из-за гололеда нарушено автобусное сообщение 03:53
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов 03:25
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 02:42
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 04:30
Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал об опасном постковидном синдроме у детей

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее. При этом спустя недели после выздоровления у детей может проявиться опасный постковидный синдром, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Фото: iStock
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей

По его словам, мультисистемный воспалительный синдром (МВС) - это самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей. "К счастью, он встречается нечасто", - успокоил специалист. Он пояснил, что МВС у детей - это некий вариант цитокинового шторма, который проявляется не во время болезни, а через 1-4 недели после COVID-19.

Поздняков рассказал, что чаще всего коронавирусная инфекция у таких детей протекала в легкой или даже субклинической форме. Возможная причина развития МВС - гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.

Инфекционист уточнил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. В числе других проявлений врач назвал конъюнктивит, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления.

В целом же постковидный синдром у детей встречается нечасто, в отличие от взрослых. Чаще всего он проявляется усталостью, нарушениями сна, изменениями настроения, тревожностью и утомляемостью. Специфического лечения постковидных состояний не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания.

Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
В бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов
У берегов Приморья село на мель иностранное судно
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов