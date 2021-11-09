Законопроект Республики Ингушетия "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 29 923 271,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 29 973 568,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 50 287,0 тыс. рублей;

4) установить, что источниками покрытия дефицита республиканского бюджета являются остатки на счетах по учету средств республиканского бюджета;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 1 801 072,7 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 2 256 830,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 28 055 136,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 28 105 301,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 50 165,3 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 1 688 505,6 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 2 368 434,8 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 29 024 859,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 29 075 174,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 50 315,2 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2025 года в сумме 1 575 938,5 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2025 года в сумме 2 506 380,2 тыс. рублей.

Статья 2. Государственные внутренние заимствования Республики Ингушетия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1, 2 и 3 приложения 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что Правительство Республики Ингушетия вправе осуществлять заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Республики Ингушетия в целях финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия, а также для погашения долговых обязательств Республики Ингушетия.

3. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов вправе на основании договора, заключаемого с Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Лимит на кредитные средства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, не должен превышать одну двенадцатую утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

5. Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов, указанных в части 3 настоящей статьи, не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону.

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия от доходов, поступающих в республику от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, на 2022 год согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1, 2, 3 приложения 3 к настоящему Закону:

1) федеральные органы государственной власти, администрирующие доходы республиканского бюджета;

2) органы государственной власти республики, администрирующие доходы республиканского бюджета;

3) органы государственной власти республики, администрирующие доходы федерального бюджета.

Статья 5. Доходы республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 4 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы распределения доходов от уплаты акцизов

Установить, что в 2022 году в доход республиканского бюджета зачисляются:

1) 77,7 процентов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных, инжекторных двигателей, направляемых для распределения указанных доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации - по нормативу 0,1678;

2) 59,5 процентов отчислений от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций - по нормативу 0,0167.

Статья 7. Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в республиканский бюджет в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

Установить, что налоги и сборы, поступающие в республиканский бюджет, зачисляются на счета органов Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством и по нормативам, определенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Ингушетия и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств республиканского бюджета

Утвердить в составе расходов республиканского бюджета на 2022 год расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 10. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 приложения 6 к настоящему Закону:

1) распределение расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации (таблица 1.1 и 1.2);

2) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 2.1 и 2.2);

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (таблица 3.1 и 3.2).

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 7 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета предоставляются:

1) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

2) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на иные цели.

2. Порядок предоставления указанных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется Правительством Республики Ингушетия.

Статья 12. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия:

1) частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ;

2) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур и поддержку сельскохозяйственного товаропроизводства, а также на возмещение части затрат;

4) организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики Ингушетия;

5) социально-ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества;

6) общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских проявлений, а также на разработку и реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий;

7) организациям воздушного транспорта на развитие, а также на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации;

8) автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия";

9) автономной некоммерческой организации "Мой бизнес";

10) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия".

Статья 13. Ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей

Утвердить ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей с распределением согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 14. Межбюджетные трансферты бюджетам местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в виде:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 10 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2022 год - 754 468,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 754 468,1 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 150 893,6 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 760 500,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 156 925,6 тыс. рублей;

2) субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 11 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2022 год - 117 139,4 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 117 139,4 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 117 139,4 тыс. рублей;

3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

4) гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

5) субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

6) дотация на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Ингушетия в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Ингушетия, на 2022 год - 0,513, на 2023 год - 0,513, на 2024 год - 0,513;

2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия, на 2022 год - 3,2471, на 2023 год - 3,2471, на 2024 год - 3,2471.

3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение:

1) субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 12 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2022 год - 7 776,2 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 8 025,6 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 8 295,8 тыс. рублей;

2) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 13 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2022 год - 56 084,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 56 084,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 56 084,0 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 15 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2022 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 470,8 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в 2022 - 2024 годах в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 15. Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения:

1) в 2022 году в сумме 1 483 107,8 тыс. рублей;

2) в 2023 году в сумме 1 547 571,7 тыс. рублей;

3) в 2024 году в сумме 1 547 571,7 тыс. рублей.

Статья 16. Особенности исполнения республиканского бюджета

1. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Республики Ингушетия, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

2. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета с последующим внесением изменений в настоящий Закон, с учетом следующих особенностей:

1) в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений (главных администраторов источников);

2) на суммы средств, распределяемых из резервного фонда Правительства Республики Ингушетия;

3) на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

4) в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, главными распорядителями;

5) на сумму средств, направляемых на оплату исполнительных листов по взысканию средств республиканского бюджета;

6) в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;

7) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;

8) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о распределение субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключения соглашений, предусматривающих получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете;

9) в связи с принятием в установленном порядке решения о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что в ходе исполнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и частью 2 настоящей статьи, в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения:

а) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Республики Ингушетия;

б) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервных фондов Главы и Правительства Республики Ингушетия;

в) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета;

г) в случае получения дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона.

5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на формирование резервных фондов Главы и Правительства Республики Ингушетия, распределяются Министерством финансов Республики Ингушетия на основании решений Главы и Правительства Республики Ингушетия.

6. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на формирование резерва на исполнение судебных актов, распределяются Министерством финансов Республики Ингушетия:

1) на основании решений Правительства Республики Ингушетия, в случае направления бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предъявленных к органам исполнительной власти Республики Ингушетия (главным распорядителям, распорядителям, получателям средств республиканского бюджета);

2) на основании локального акта Министерства финансов Республики Ингушетия, в случае направления бюджетных ассигнований на исполнения судебных актов, предъявленных к казне Республики Ингушетия в лице Министерства финансов Республики Ингушетия.

Статья 17. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки населению

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объем денежных средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции и субсидии:

1) ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей:

а) на 2022 год - 179 885,3 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 179 885,3 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 179 885,3 тыс. рублей;

2) субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

а) на 2022 год - 14 404,2 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 12 979,8 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 12 986,3 тыс. рублей;

3) субсидии на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

а) на 2022 год - 42 531,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 42 531,1 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 42 531,1 тыс. рублей;

4) субсидии на оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации:

а) на 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 1 000,0 тыс. рублей;

5) оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году:

а) на 2022 год - 1 296,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 1 296,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 1 296,0 тыс. рублей;

6) социальное пособие на погребение:

а) на 2022 год - 3 959,3 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 3 959,3 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 3 959,3 тыс. рублей;

7) выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года № 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей":

а) на 2022 год - 9 194,7 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;

8) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года №890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения":

а) на 2022 год - 138 600,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 138 600,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 138 600,0 тыс. рублей;

9) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия:

а) на 2022 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 470,8 тыс. рублей;

10) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя:

а) на 2022 год - 56 084,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 56 084,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 56 084,0 тыс. рублей;

11) доплата к пенсиям государственных гражданских служащих:

а) на 2022 год - 133 156,4 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 133 156,4 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 133 156,4 тыс. рублей;

11) субвенции на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, нагрудным знаком "Почетный донор Российской Федерации":

а) на 2022 год - 558,2 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 580,6 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 603,8 тыс. рублей;

12) Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

а) на 2022 год - 730 290,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 771 781,7 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 808 144,5 тыс. рублей;

13) Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

а) на 2022 год - 5 362,3 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 4 737,2 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 4 904,0 тыс. рублей;

14) субсидии на предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в сумме:

а) на 2022 год - 426 494,4 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 427 267,8 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 428 077,9 тыс. рублей;

15) субсидии на предоставление льгот ветеранам труда в сумме:

а) на 2022 год - 14 733,6 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 15 464,5 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 16 231,8 тыс. рублей;

16) субсидии на предоставление льгот труженикам тыла в сумме:

а) на 2022 год - 1 325,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 1 388,9 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 1 455,8 тыс. рублей;

17) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в сумме:

а) на 2022 год - 47 382,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 49 751,1 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 52 238,7 тыс. рублей;

18) субсидии на выплату адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг в сумме:

а) на 2022 год - 114 322,9 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 114 322,9 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 114 322,9 тыс. рублей;

19) субсидии на возмещение выпадающих доходов за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам в сумме:

а) на 2022 год - 30 600,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год - 30 600,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год - 30 600,0 тыс. рублей.

Статья 18. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на осуществление капитальных вложений

1. Утвердить объем расходов, направляемых на капитальные вложения в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:

1) на 2022 год - 2 054 069,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год - 939 167,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год - 626 095,6 тыс. рублей,

в том числе:

а) средства федерального бюджета:

на 2022 год - 2 011 992,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 918 057,0 тыс. рублей;

на 2024 год - 607 065,9 тыс. рублей;

б) средства республиканского бюджета:

на 2022 год - 42 077,3 тыс. рублей;

на 2023 год - 21 110,8 тыс. рублей;

на 2024 год - 19 029,7 тыс. рублей.

2. Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

3. Правительство Республики Ингушетия вправе в установленном порядке вносить изменения в объемы ассигнований по строительным объектам в случае отсутствия до 1 апреля текущего финансового года утвержденной проектно-сметной документации с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 19. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на формирование Дорожного фонда Республики Ингушетия

1. Установить общий объем Дорожного фонда Республики Ингушетия:

1) на 2022 год в сумме 784 558,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 837 922,2 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 934 402,1 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства Дорожного фонда Республики Ингушетия могут направляться на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Статья 20. Особенности заключения договоров, государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств республиканского бюджета при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств республиканского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета сверх утвержденных на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов лимитов бюджетных обязательств.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять решения, определенные в частях 1, 2 настоящей статьи, в части, касающейся договоров, заключаемых главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местных бюджетов.

Статья 21. Сводная бюджетная роспись

Министерству финансов Республики Ингушетия не позднее 15 дней после утверждения республиканского бюджета утвердить сводную бюджетную роспись расходов республиканского бюджета.

Статья 22. Особенности внесения изменений в показатели республиканского бюджета

Установить, что в случае отклонения более чем на 10 процентов объема совокупных поступлений доходов в республиканский бюджет от сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, Глава Республики Ингушетия вправе вносить в Народное Собрание Республики Ингушетия предложения об изменении показателей республиканского бюджета, установленных настоящим Законом.

Статья 23. О дополнительных доходах республиканского бюджета

Установить, что дополнительные доходы, поступившие в республиканский бюджет в 2022 году сверх сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, направляются в первоочередном порядке на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

В случае необходимости направления дополнительных доходов на цели, отличающиеся от указанных выше, финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных настоящим Законом, осуществляется после внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 24. О запрещении принятии решений по увеличению расходов республиканского бюджета

Правительству Республики Ингушетия запрещается принимать решения, приводящие к увеличению расходов республиканского бюджета либо снижению его доходов, без внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 25. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Закона

Должностные лица органов государственной власти Республики Ингушетия за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Закона несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Глава Республики Ингушетия Калиматов М.М.







