Исследование: Большинство россиян не знает, как защититься от мошенников

Большинство россиян не знает, как защитить свои банковские данные от мошенников, сообщили аналитики международной платежной системой Visa.

Как показало исследование, только 0,2% опрошенных владеют достаточной информацией о том, какие данные банковской карты можно предоставлять и как отличить безопасный сайт при оплате в интернете. Глава департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко отметила, что с каждым днем совершенствуются технологии, защищающие платежные данные, однако большинство пользователей все еще не готовы к встрече с мошенниками.

Почти все опрошенные, порядка 90%, знакомы с отдельными правилами безопасности. Например, они знают, что нельзя сообщать посторонним данные своей карты или записывать ПИН-код. Респонденты, которые уже сталкивались с мошенниками, лучше других осведомлены о безопасности.

Каждый второй опрошенный считает, что никому нельзя сообщать номер карты, имя владельца, телефон, к которому она привязана и срок действия карты. При этом 15% согласны раскрыть реквизиты карты человеку, который представится сотрудником банка.

Более 50% россиян доверяют двухфакторной авторизации платежей, четверть опрошенных доверяют одноразовым кодам подтверждения, однако пользуются ими 74%. Биометрическое подтверждение менее распространено, например, распознавание по отпечатку пальца используют 42% опрошенных, а Face ID - 12%.

Чаще всего респонденты платят на сайтах магазинов, 45% считают такой способ безопасным. Однако только 35% обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес начинается с https и должен содержать значок закрытого замка.

В исследовании, с результатами которого ознакомился ТАСС, сказано, что 12% россиян считают, что эффективных способов защиты от мошенников вообще не существует.