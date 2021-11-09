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09.11.2021 21:57
Рубрика: Культура

Юные зрители попали в закулисье Малого театра

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
В Малом театре решили, что зрителей надо воспитывать с детства, и запустили специальную программу для юных зрителей "Дружим с Малым!". Сначала начинающему театралу рассказывают, как устроена жизнь театра изнутри, а уже потом предлагают посмотреть спектакль и обсудить происходящее на сцене с актерами. Первым участникам программы, ребятам 6-10 лет, особенно повезло, они попали на премьеру спектакля "Буратино", который поставил народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин.
Юные театралы не упустили возможность посмотреть на сцену из тесной суфлерской будки. Фото: Сергей Куксин/РГ Юные театралы не упустили возможность посмотреть на сцену из тесной суфлерской будки. Фото: Сергей Куксин/РГ
Юные театралы не упустили возможность посмотреть на сцену из тесной суфлерской будки. Фото: Сергей Куксин/РГ

Путешествие в таинственное закулисье Малого театра, скрывающего вековые тайны (в буквальном смысле, ведь театр в этом году открыл свой 266-й сезон), как и положено, начинается с вешалки, а точнее, со зрительского фойе. Где-то здесь когда-то была дверь, ведущая в подземный ход, соединяющий Большой и Малый театры.

Фото: Елена Лапина
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Следующая остановка - зрительный зал, поражающий своими золотыми украшениями, хрустальной люстрой и нарисованным на огромном холсте потолком. На мгновение все почувствовали себя полиглотами, пытаясь угадать происхождение слов "партер", "амфитеатр" и "ложа". Узнали, как раньше задували тысячи свечей на люстре перед спектаклем. А потом, прослушав небольшую лекцию об особенности акустики, юные театралы погрузились в изучение эскизов декораций и костюмов, представляя себя то строгим режиссером, то художником, то мастером по изготовлению бутафорий... Удалось даже попробовать на вкус колбасу из папье-маше и стрельнуть из муляжа пистолета.

Разрешили ребятам выйти и на легендарную сцену Малого театра, которая помнит Элину Быстрицкую, Евгения Весника, Олега Даля, Бориса Клюева и на которую сегодня выходят Ирина Муравьева, Борис Невзоров, Владимир Носик... Но еще более сильное впечатление произвел трюм - огромное пространство под сценой. Здесь и суфлерская будка, в которую каждый посчитал своим долгом залезть. И впечатляющий поворотный механизм, заставляющий сцену крутиться как пластинка. Его в начале XX века придумал актер и режиссер Александр Павлович Ленский. Первый же спектакль с его использованием произвел настоящий фурор: еще бы, декорации сменились целых 12 раз. Зато сейчас видеоэкраны и световые проекции за секунды переносят актеров и зрителей во времени и пространстве.

Экскурсия завершилась, и ребята получили домашнее задание - посмотреть фильм "Золотой ключик", снятый в 1939 году Александром Птушко по мотивам сказки Алексея Толстого. Этот черно-белый фильм с актерами, похожими на куклы, и куклами, так похожими на людей, в свое время так поразил маленького Юру Соломина, что спустя десятилетия уже взрослый Юрий Мефодьевич решил поделиться своими воспоминаниями и светлыми детскими впечатлениями уже со своими внуками. Так появился спектакль "Буратино". После спектакля ребята встретились с исполнителем главной роли Владимиром Тяптушкиным.

- Так мы воспитываем своего зрителя, - рассказывает Александра Соломина, руководитель Детской студии Малого театра. - Ведь театр - это не только зрительный зал и сцена, это особый мир, в котором трудится огромное количество людей. Обычно они скрыты за кулисами, и это мы хотим исправить.

Культура Театр

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