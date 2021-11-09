Юные зрители попали в закулисье Малого театра

В Малом театре решили, что зрителей надо воспитывать с детства, и запустили специальную программу для юных зрителей "Дружим с Малым!". Сначала начинающему театралу рассказывают, как устроена жизнь театра изнутри, а уже потом предлагают посмотреть спектакль и обсудить происходящее на сцене с актерами. Первым участникам программы, ребятам 6-10 лет, особенно повезло, они попали на премьеру спектакля "Буратино", который поставил народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин.

Путешествие в таинственное закулисье Малого театра, скрывающего вековые тайны (в буквальном смысле, ведь театр в этом году открыл свой 266-й сезон), как и положено, начинается с вешалки, а точнее, со зрительского фойе. Где-то здесь когда-то была дверь, ведущая в подземный ход, соединяющий Большой и Малый театры.

Следующая остановка - зрительный зал, поражающий своими золотыми украшениями, хрустальной люстрой и нарисованным на огромном холсте потолком. На мгновение все почувствовали себя полиглотами, пытаясь угадать происхождение слов "партер", "амфитеатр" и "ложа". Узнали, как раньше задували тысячи свечей на люстре перед спектаклем. А потом, прослушав небольшую лекцию об особенности акустики, юные театралы погрузились в изучение эскизов декораций и костюмов, представляя себя то строгим режиссером, то художником, то мастером по изготовлению бутафорий... Удалось даже попробовать на вкус колбасу из папье-маше и стрельнуть из муляжа пистолета.

Разрешили ребятам выйти и на легендарную сцену Малого театра, которая помнит Элину Быстрицкую, Евгения Весника, Олега Даля, Бориса Клюева и на которую сегодня выходят Ирина Муравьева, Борис Невзоров, Владимир Носик... Но еще более сильное впечатление произвел трюм - огромное пространство под сценой. Здесь и суфлерская будка, в которую каждый посчитал своим долгом залезть. И впечатляющий поворотный механизм, заставляющий сцену крутиться как пластинка. Его в начале XX века придумал актер и режиссер Александр Павлович Ленский. Первый же спектакль с его использованием произвел настоящий фурор: еще бы, декорации сменились целых 12 раз. Зато сейчас видеоэкраны и световые проекции за секунды переносят актеров и зрителей во времени и пространстве.

Экскурсия завершилась, и ребята получили домашнее задание - посмотреть фильм "Золотой ключик", снятый в 1939 году Александром Птушко по мотивам сказки Алексея Толстого. Этот черно-белый фильм с актерами, похожими на куклы, и куклами, так похожими на людей, в свое время так поразил маленького Юру Соломина, что спустя десятилетия уже взрослый Юрий Мефодьевич решил поделиться своими воспоминаниями и светлыми детскими впечатлениями уже со своими внуками. Так появился спектакль "Буратино". После спектакля ребята встретились с исполнителем главной роли Владимиром Тяптушкиным.

- Так мы воспитываем своего зрителя, - рассказывает Александра Соломина, руководитель Детской студии Малого театра. - Ведь театр - это не только зрительный зал и сцена, это особый мир, в котором трудится огромное количество людей. Обычно они скрыты за кулисами, и это мы хотим исправить.