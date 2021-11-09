Кабмин разрешил дачникам самим договариваться о подключении электричества

Правительство России значительно упростило порядок подключения частных домов к электрическим сетям. Теперь дачники и садоводы вправе договариваться с энергетиками напрямую, минуя правление ДНТ или СНТ.

Соответствующие изменения внесены в правила присоединения потребителей к электрическим сетям.

"Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ", - подчеркнул недавно на одном из совещаний премьер-министр Михаил Мишустин.

По теперь уже старым правилам энергетики вели ветку до границ садоводства. То есть, если говорить простым языком, тянули провода до трансформаторной будки на границе поселка. А тот, кто держал ключи от этой будки, контролировал свет в поселке.

"Для того чтобы провести себе электричество, садоводам приходилось договариваться с председателем правления, получать его согласие, самостоятельно нанимать электриков, чтоб дотянуть провода к своим участкам. Естественно, все это выливалось в дополнительные расходы. И чем дальше участок расположен от границы садоводства, тем больше приходилось платить, - рассказывает член Ассоциации юристов России Тимур Рагимов. - В любом случае появления света в доме приходилось ждать месяцами. И не было гарантии, что работы будут сделаны качественно".

Более того, по его словам, иногда председатели, пользуясь своим статусом (и ключом от будки), буквально вымогали деньги за присоединение к энергосистеме. И люди платили, что оставалось делать? А дачные "управдомы" еще делали вид, что оказывают милость. Мол, мощностей не хватает, но - так и быть.

После же подключения господа-товарищи из ДНТ или СНТ не заканчивали "зарабатывать" на жителях. Они вполне могли установить дополнительные надбавки за сожженный свет. Каждая горящая лампочка становилось золотой.

Получалось, что сначала человек платил за вход: чтобы ему разрешили провести провод от трансформатора. Затем каждый месяц, оплачивая коммунальные счета, отдавал долю малую правлению поселка. А подчас и немалую.

"И люди платили, лишь бы их не отключали, - говорит юрист. - Но теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания - за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней. Для этого нужно будет лишь подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район".

Дачное правление могло установить свою надбавку за свет. И тогда каждая горящая лампочка в буквальном смысле становилась для садовода золотой

Руководство правления не может мешать членам товариществ подключаться к электричеству. Так что если дачнику покажется, что свет из поселкового трансформатора обходится слишком дорого, никто не запрещает человеку самостоятельно пойти к энергетикам. Они протянут провода, куда он скажет.

"Если руководство ДНТ/СНТ будет препятствовать подключениям напрямую, то необходимо получить письменный отказ от председателя в подключении, после чего можно обратиться с иском в суд о понуждении к подключению, - говорит Тимур Рагимов. - Также решить проблему можно в досудебном порядке, обратившись с жалобой в УФАС России данного региона".

Но, как подчеркнул член АЮР, все эти решения касаются дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт.

В свою очередь почетный адвокат России Никита Филиппов отметил, что законодательство о СНТ, ДНТ, ОНТ и коттеджных поселках имеет множество нерешенных проблем в сфере владения и пользования общим имуществом товарищества. На практике бывают ситуации, когда даже у поселкового трансформатора оказываются частные собственники.

"Имуществом общего пользования в СНТ и подобных им формах признаются объекты, находящиеся в границах соответствующего товарищества, используемые его членами для общих нужд, - говорит он. - Под общими нуждами следует понимать потребности членов товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха членов товарищества".

Адвокат поясняет: общим имуществом товарищества могут являться как недвижимые вещи, например, земли общего назначения, дороги, объекты капитального строительства (котельные, ЛЭП, водопровод и газопровод), так и движимые. Скажем, сельскохозяйственная и садовая техника, автотранспорт. Также общими могут стать и приравненные к режиму движимых вещей объекты, например, сельскохозяйственные животные. Иными словами, при рачительных дачных управдомах в хозяйстве могут появиться и общие грузовики, и тракторы, и лошади.

"Важной особенностью такого имущества является то, что объекты общего пользования должны принадлежать товариществу на праве собственности или находиться в общей долевой собственности всех товарищей. Кроме того, в отношении такого имущества должно быть принято решение на общем собрании товарищей об отнесении его к режиму общего пользования", - говорит Никита Филиппов.

Если же в чьих-то частных и посторонних руках оказалась трансформаторная будка, она не должна становиться камнем преткновения. Тем более что ее вполне можно обойти, подключившись напрямую к энергетикам. Впрочем, юристы советуют в любом случае поставить вопрос о передаче подстанции в общую собственность товарищества.

Комментарий

Электросетевая компания обязана подключить нового абонента в СНТ независимо от его взаимоотношений с администрацией товарищества. "Однако если в товариществе возникла конфликтная ситуация и садоводы хотят организовать строительство новой линии по землям СНТ, то понадобится разрешение правообладателей линии или земельного участка общего пользования. Но если раньше сетевая компания могла отказать абоненту в присоединении, то теперь она обязана урегулировать все технические вопросы с председателем СНТ, а если договориться не получилось, сетевая компания вправе обратиться в суд", - пояснил "РГ" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Владельцы подстанции не могут отказать в подключении, поскольку, как уточнили в минэнерго, договор об осуществлении присоединения имеет публичный характер и обязателен к заключению. "Отсутствие технической возможности может повлиять на срок подключения. В отношении физлиц критерии отсутствия технической возможности не применяются. Если в заключении договора отказывают, надо писать жалобу в УФАС", - добавили в ведомстве. Но, как отметили в компании "Россети", внутренние сети СНТ зачастую не поддерживаются в нормативном состоянии, регулярно не обслуживаются, а иногда оказываются бесхозными.

Подготовили Ольга Игнатова, Сергей Тихонов