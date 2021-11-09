Как изменятся цены на подсолнечное масло от повышения пошлин

Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло. Одновременно на мировом рынке цены на растительные масла бьют рекорды, и даже за минусом пошлины наши экспортеры масла хоть и теряют деньги, но неплохо зарабатывают. На внутреннем рынке масла в достатке, а цена за бутылку остается стабильной. Но ситуация может измениться, предупреждают эксперты.

Экспортная пошлина на масло на декабрь увеличена сразу на 82,2 доллара за тонну - со 194,5 доллара до 276,7 доллара. За основу расчетов минсельхоз брал цену в 1395,4 доллара за тонну подсолнечного масла (в ноябре - 1277,9 доллара за тонну).

"Плавающая" пошлина на подсолнечное масло была введена по аналогии с пошлинами на зерно на год с 1 сентября 2021 года. Таким образом власти планировали "отвязать" внутренние цены от мировых. И у них это получилось, признает гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре 2021 года цены на растительные масла подскочили сразу на 9,6%. Это самый высокий показатель с начала составления отчетов ФАО (2003 год). Цены на подсолнечное масло росли под влиянием высокого спроса.

Текущая экспортная цена российского подсолнечного масла находится на уровне 1,36-1,38 тысячи долларов за тонну. И это очень хорошая цена, оценивает Петриченко. За вычетом пошлины экспортеры могут зарабатывать около 87 тысяч рублей с НДС за тонну. При таких условиях маслозаводы должны закупать у аграриев семечку по 38-39 тысяч рублей за тонну. Примерно на этом уровне сейчас цены и находятся, говорит Петриченко. "Пока сигнала для рынка опускаться в цене нет. Но и расти ценам нет никакой возможности - ограничивает пошлина", - считает эксперт.

Пошлины обычно помогают только как краткосрочные меры

Потребителям уж точно не стоит беспокоиться - цены на подсолнечное масло в магазинах вряд ли существенно повысятся - наоборот, возможно некоторое снижение, считает Петриченко. По данным Росстата, в октябре подсолнечное масло подорожало всего на 0,6%, с начала года - на 6,43%.

По мнению Петриченко, краткосрочно меры в виде пошлин вполне приемлемы. Другое дело, что если таким образом долго ограничивать прибыль производителей, придется заплатить потерей внешних рынков сбыта и, в конечном итоге, сокращением площадей, предупреждает Петриченко. Аграрии станут сеять те сельхозкультуры, по которым нет пошлин. Например, экспорт гороха сейчас находится на историческом максимуме, привлекательным выглядит выращивание льна.

"Сейчас мы отбираем прибыль у аграриев. А они тоже потребители, которые ходят в магазины и покупают продукты и другие товары. А главное - они создают продукт, который потом покупают другие наши потребители. А больше товарооборот - больше налогов", - говорит Петриченко.