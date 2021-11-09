Как нацпроекты помогают сменить профессию, стать спортсменом и спасти бизнес

В России уже 22 года отмечают День тренера
В Пензенской области поздравили мастера спорта международного класса Татьяну Лукаш. Она тренер по прыжкам в воду в Спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Они развиваются в регионе во многом и ее стараниями.
А в Саратовской области гордятся своим земляком - первым в России олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильей Захаровым. Он пришел к этому под руководством заслуженного тренера России Татьяны Коробко. Сама она уже в 13 лет вошла с состав сборной СССР. А сейчас - тренер в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по прыжкам в воду №11.
Владимир Лукин тренирует в Комплексной специализированной спортшколе олимпийского резерва Удмуртии имени… себя. В феврале этого года школе присвоили имя заслуженного работника физической культуры России, президента Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Удмуртии Владимира Лукина. Два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта международного класса, 16 мастеров спорта, и, наконец, два призера Олимпийских игр - все это его работа, его точные тренерские "выстрелы".
Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской области в школе олимпийского резерва водных видов спорта приобрели экипировку и инвентарь, в том числе батутную дорожку, трамплинную доску.
В рамках этих программ в Саратовской области открыт Дворец водных видов спорта, где тренирует своих спортсменов Татьяна Коробко. Впервые в регионе появился специализированный прыжковый комплекс. Современные технологии позволяют грамотно организовать тренировки, проводить всероссийские и международные соревнования.
Спортивная школа, где работает Владимир Лукин, - одна из лучших в России. Для нее недавно закупили новое оборудование и инвентарь, которые помогают эффективно выстраивать тренировочный процесс.
В Кемерове и Новокузнецке появились культурно-исторические маршруты
Впервые в России в подобном проекте участвуют не только профессиональные историки и краеведы, но и любители - жители городов. Они делятся своими историями о городах, в которых живут.
Первый необычный рейс по улицам областного центра совершил автобус № 51. Маршрут, связывающий левобережную часть города с правобережьем Томи, стартовал с площади старого цирка на углу улицы Кирова и Советского проспекта.
Когда-то здесь под куполом уже несуществующего здания выступали воздушные акробаты, а на арене - клоуны, жонглеры и дрессировщики. Об этом напомнил перформанс, устроенный организаторами проекта "Идентичный Кемерово" (i-Da Кемерово).
Автобус трогается под звуки циркового марша. В пути веселые контролеры вручают пассажирам билетики, предлагая из-под полы уникальные авторские открытки с видами старого города. На остановке близ университета входят бойцы студенческого стройотряда. Под звуки гитары автобус движется мимо первого в городе спального района. Прямо к площади Михайло Волкова - рудознатца, открывшего месторождение угля на Горелой горе.
Что ни остановка, то страница истории. Прошлое оживает благодаря аудиогиду. 23 звуковых трека продолжительностью от пяти минут до получаса записаны известными в городе краеведами и простыми жителями. Информацию по крупицам собирали историки, библиотекари, экскурсоводы-любители, общественники, школьники и пенсионеры. Словом, все, у кого было чем поделиться. Кузбасс стал первым регионом в стране, где проект такого рода превратился поистине во всенародный.
"Нам присылали истории семей, а оказалось, что это истории наших замечательных земляков, многие из которых двигали вперед науку, промышленность и культуру", - рассказал руководитель пресс-службы транспортной компании Максим Гончаренко, автор аудиогида для первого культурно-исторического маршрута.
Вот одна из таких историй. Инженер Иван Лоханский в 20-е годы прошлого века изобрел метод коксования угля, который стали использовать все коксохимические предприятия страны. И он же создал в Кемерове первый самодеятельный театр.
"Проект очень важен как для Кузбасса, так и для России в целом. Он позволяет жителям изучать свой город с помощью, казалось бы, таких не близких к культуре областей, как общественный транспорт, - отмечает директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов. - Автобус стал не просто средством передвижения из пункта А в пункт Б, а платформой для изучения истории места, где живешь, знакомства с ней горожан и гостей города. Когда мы тестировали маршрут, водители тоже вносили свою лепту, добавляя массу интересных деталей к рассказу о той или иной остановке".
Платформу продолжат наполнять содержанием. По крайней мере такое желание у самих кемеровчан есть. Уже поступают предложения организовать тематические автобусные маршруты, в том числе под названием "Альтернативный Кемерово".
В рамках нацпроекта "Культура" новые экскурсионные маршруты с аудиогидами появились также и в Новокузнецке. Здесь прошли конкурсы и мозговые штурмы для всех желающих участвовать в проекте. Уже разработано сорок аудиогидов на четырех самых популярных автобусных маршрутах. В рамках проекта "Открой город заново" они говорят об истории Новокузнецка - города металлургов, его рекордах и сегодняшнем дне. А еще дают прочувствовать его душу.
Репина покажет "Артефакт"
Мультимедиагид на платформе "Артефакт" с технологией дополненной реальности незаменимый помощник при посещении музеев и галерей.
Сотни крупнейших учреждений культуры в стране уже подключены к платформе "Артефакт". Так что туристы имеют возможность в любой момент прогуляться по залам.
Можно совершить увлекательный тур в Самарский областной художественный музей - один из крупнейших в регионах. В его богатой коллекции хранятся не только работы видных самарских художников, но и полотна Репина, Маковского, Поленова, Айвазовского, Брюллова, Куинджи. Есть авангардные картины, даже коллекция восточного искусства. Более 35 тысяч картин.
В Коми в этом году празднуют столетие республики. Отличный повод поближе познакомиться с историей и культурой региона. И в этом тоже поможет приложение "Артефакт".
С ним можно пойти в Национальную галерею Республики Коми в Сыктывкаре. Фонды музея, основанного во время войны, насчитывают более 10 тысяч произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Цифровой гид расскажет о каждом экспонате.
140 миллиардов рублей - на такую сумму правительство РФ одобрило льготные кредиты на строительство отелей.
14 тысяч новых номеров - появится в России благодаря этим кредитам в ближайшие два-три года.
38 проектов строительства новых отелей - уже одобрил Ростуризм и согласовала профильная подкомиссия при правительстве.
3-5 процентов - по такой ставке инвесторы получат льготные кредиты на срок до 15 лет. Это новая мера поддержки турбизнеса реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
200 миллиардов рублей - в целом привлечет бизнес для строительства отелей.
"Зонтичный" механизм предоставления поручительств популярен у бизнесменов
"Хотим увеличить выпуск продукции на 30-50 процентов, - рассказал Павел. - Но получить кредит всегда было непросто. Особенно малым компаниям. Большие проценты. Да и банки часто требуют залог. А что может предложить им небольшое предприятие? И тут на мое счастье узнал о новом механизме господдержки малого и среднего бизнеса с участием Корпорации малого и среднего предпринимательства и Минэкономразвития России".
Павел занимается производством и реализацией сантехнического оборудования. В сентябре его компания получила два кредита с господдержкой на 32 миллиона рублей по ставке 8,5 процента годовых. Стандартные ставки в банках на тот момент составляли 10-11 процентов. "Ставка по нашему кредиту фиксированная, то есть банк не имеет право ее увеличивать. А обычно банки это делают, если вырастает ключевая ставка ЦБ, - пояснили в бухгалтерии компании. - Плюс Корпорация МСП обеспечила нам часть залога. Таким образом, мы высвободили имущество, что позволяет нам получить новый заем, если он потребуется. При этом дополнительные документы для кредита у нас не запрашивали".
Многие предприниматели тоже отмечают, что получить заем стало проще благодаря новому финансовому инструменту в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Речь идет о "зонтичном" механизме предоставления поручительств. Заработал он в сентябре. И им уже воспользовались десятки бизнесменов. По данным банков, на середину октября они получили около 2,4 миллиарда рублей.
"Корпорация внимательно следит за ставками. Ведь 50 процентов риска банков мы взяли на себя, поэтому ждем от них комфортных для бизнеса условий", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В проекте участвуют шесть банков, так что господдержка доступна предпринимателям всех регионов страны. По прогнозам, она позволит не менее 35 тысячам компаний к 2024 году получить кредиты более чем на 600 миллиардов рублей.
Как нацпроект позволяет бесплатно получить востребованную профессию
Как вернуться к активной трудовой жизни, если ты несколько лет просидела дома с ребенком? Мамочкам на помощь приходит программа переобучения нацпроекта "Демография". Она позволяет бесплатно получить востребованную профессию и повысить шансы найти работу. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, больше 70 процентов женщин с детьми, прошедших такое обучение, смогли вернуться к работе.
Нацпроект помогает и женщинам старше 50 лет. Елена Астафьева из Ребрихинского района Алтайского края много лет проработала в военкомате. А оставшись без работы, решила стать социальным работником. Вакансию ей предложили в центре занятости при условии, что она пройдет переподготовку. "Когда узнала, что учеба бесплатная, да еще и дистанционная, сразу подала заявку, - вспоминает Елена. - Отличная программа переобучения".
Бесплатная профессиональная подготовка женщин организована по всей России. В этом году переобучение пройдут около 170 тысяч человек. В их числе и Сюзанна из Адыгеи, которая еще в декретном отпуске задумалась о смене профессии. "Сейчас одна из самых востребованных профессий - таргетолог. Спрос на специалистов интернет-маркетинга очень высок, - говорит Сюзанна. - Нацпроект мне помог получить квалификацию "Таргетолог и SMM- специалист".
А в Самарской области в техникуме кулинарного искусства женщины осваивают профессию повара. "Мы не первый год участвуем в нацпроекте и видим, насколько они заинтересованы в получении новой профессии, - говорит замдиректора Самарского техникума Татьяна Руденко. - Охотно учатся и работают". С 2021 года программа расширена. В ней теперь участвуют и женщины с детьми от 3 до 7 лет. При направлении на учебу можно заключить соглашение с работодателем - это гарантия, что такой специалист ему нужен.
Национальный проект "Демография" помогает женщинам вне зависимости от возраста обучиться востребованным профессиям.
Не стоит бояться декретного отпуска - ведь это время получить новые знания и после выйти на новую интересную работу. И предпенсионный возраст - тоже не проблема: обратитесь в центр занятости и специалисты подберут вам подходящую вакансию, помогут с переобучением и трудоустройством.
Завершился финальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Он пройдет в Москве со 2 по 5 декабря под эгидой ЮНЕСКО.
На премию поступило более 25 тысяч заявок, в течение месяца их оценивали 300 профессиональных экспертов. Главными критериями оценки стали актуальность и социальная значимость проекта, эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами. Фонд премии - 100 миллионов рублей.
"Всех участников объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается, - говорит руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. - Своими проектами они добиваются реальных позитивных изменений". Названия номинаций говорят сами за себя: "Помощь людям","Здоровье нации", "Страна возможностей", "Культурное наследие", "Комфортный город", "Зеленая страна", "Технологии для жизни", "Герои среди нас", "Социальные медиа" и другие.
Все проекты разбиты по направлениям. В треке "Волонтеры и НКО" представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов, маломобильных людей, многодетных семей. Есть проекты по культуре, экологии. Над некоторыми трудится один человек, а над какими-то - коллективы.
Трек "Медиа" - это истории о людях, меняющих жизнь к лучш ему, размещенные в местных СМИ. Активно участвуют в премии #МЫВМЕСТЕ регионы. Например, Ярославскую область в финале представляла Алена Никулинская с проектом соцподдержки проживающих в домах-интернатах пожилых людей. София Меркурьева из Нижегородской области вышла с проектом "Правовая аксиома", который помогает школьникам правильно выходить из конфликтной ситуации. Из Псковской области были проекты "Экосуббота" ООО "Титан-Полимер", "Мозгу тонус - долголетие в бонус" предпринимателя Марии Андреевой, "Антиборщевик" Николая Петрова и другие. Международная премия #МЫВМЕСТЕ проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".
Артем Метелев, руководитель платформы ДОБРО.РФ, глава Комитета Госдумы по молодежной политике:
- В финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты.
Среди них есть проекты, которые развивают и формируют экологическую культуру, занимаются цифровым просвещением, проекты молодых ученых и талантливых блогеров. Народное голосование покажет, в каких инициативах есть сильные команды единомышленников, волонтеров, есть ли у них широкая поддержка местных сообществ.
Как в регионах создают новые проекты для любителей спорта
Каждый из них мечтает стать звездой, хотя команда появилась пару месяцев назад. Специализированный класс по хоккею с шайбой открылся в Шадринской спортивной школе при Зауральском колледже физкультуры и здоровья.
"Мечта о его создании зародилась еще лет десять назад. Сейчас задумку удалось воплотить благодаря поддержке властей, бизнеса и реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни", - рассказал "РГ" завотделением спортивной подготовки Павел Пястолов. До недавнего времени в школе обучали тяжелой атлетике, борьбе. А зимой открыли ледовую арену. В ее строительство вложились региональные власти и крупная металлургическая компания. Тут все на высшем уровне.
Набор в хоккейный класс объявили с июня. Оказалось, что инициатива востребована не только в Зауралье. Информация разлетелась по соцсетям, посыпались заявления из разных регионов страны - Забайкалья, Пермского края, Свердловской области и других.
Отбор в класс был серьезный. А сейчас, как отмечают тренеры, юным хоккеистам нужно проникнуться командным духом. Для 28 учеников созданы все условия - проживание в интернате, бесплатное обмундирование (а оно у хоккеистов недешевое!), пятиразовое питание, участие в соревнованиях и, конечно, тренировки. Заодно со спортивными навыками юные хоккеисты получат общее образование.
Вслед за системой профессиональной подготовки в Зауралье раскручиваются и проекты для любителей спорта. К 2024 году запланировано в каждом из 24 районных центров открыть хоккейный корт.
Партнерство власти и бизнеса при создании спортивной инфраструктуры - один из трендов времени. Минспорт России разработал проект "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Его ключевой показатель - к 2024 году половина объектов спорта в стране должна создаваться с привлечением внебюджетных средств.
В поселке Водстрой близ Волгограда предприниматели помогли оборудовать зал для занятий единоборствами. "Создали группу единомышленников, сами сделали ремонт зала, с оборудованием помогли. И теперь у детей - праздник", - рассказал предприниматель Дмитрий Сборщиков.
А в селе Пестравка Самарской области решили привлечь ребят к аэробике, прыжкам через скакалку с акробатическими трюками. Эти виды спорта оказались очень популярны среди молодежи. Теперь показательные выступления новой спортивной команды станут гвоздем программы каждого сельского праздника.