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Рубрика: Общество

Кого и от чего спасают в Москве собаки

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 255(8606)
В минувшие выходные дни в румынском городе Крайова прошел чемпионат мира FCI - командное первенство собак-спасателей. Российская команда впервые в истории заняла первое место по поиску в природной среде. Была в команде и москвичка - бельгийская овчарка (малинуа) Афина. Единственная в России собака-спасатель, аттестованная по всем нормативам МЧС. Корреспондент "РГ" задался вопросами: как из обычной собаки сделать спасателя и вообще зачем это нужно ее владельцам.
Ежедневные тренировки для Светланы Манаковой и ее собаки Афины - это норма, ведь от того, как справится этот тандем, может зависеть жизнь пострадавшего. Фото: Из личного архива Светланы Манаковой Ежедневные тренировки для Светланы Манаковой и ее собаки Афины - это норма, ведь от того, как справится этот тандем, может зависеть жизнь пострадавшего. Фото: Из личного архива Светланы Манаковой
Ежедневные тренировки для Светланы Манаковой и ее собаки Афины - это норма, ведь от того, как справится этот тандем, может зависеть жизнь пострадавшего. Фото: Из личного архива Светланы Манаковой

На все лапы мастер

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином

Афине или, как ее зовут дома, Афи шесть лет. Ее хозяйка Светлана Манакова по профессии юрист, по призванию - волонтер. Собаки в ее доме были всегда. Однажды на одной из тренировочных площадок севера столицы она увидела занятие с собаками по поисково-спасательной службе. Решив, что и ее собаке пришла пора приносить пользу, Светлана отправилась на эти занятия. "Афи очень подвижная, жизнерадостная и работоспособная собака, - рассказывает "РГ" Манакова. - Она готова к поисковой работе круглосуточно при любых обстоятельствах. Например, однажды во время поиска пропавших людей вместе с добровольческой организацией "Лиза Алерт" моя Афи сильно травмировала лапу о колючую проволоку. Хлестала кровь, но собака продолжала бежать по следу, не сбавляя хода. К счастью, людей нашли живыми, а животному вовремя оказали помощь". Поиск потеряшек - основное направление работы Афины. Но не единственное, хотя обычно собаки-спасатели специализируются на чем-то одном. Например, у кого-то лучше идет поиск особых веществ, кто-то вытаскивает тонущих, кто-то специализируется на розыске тел погибших. Афи освоила не только эти, но и самый сложный для четвероногого спасателя навык - поиск давно пропавших людей. Ее хорошо знают столичные правоохранительные органы и нередко задействуют в своих операциях. Например, она не раз участвовала в поиске тел и останков погибших по запросам полиции и безошибочно указала места их нахождения.

Шесть "ног" на двоих

Афи не первая спасательная собака у Светланы. Чтобы не отставать от своих собак-спасателей, Светлана сама прошла обучение в общественном поисково-спасательном отряде "СпасРезерв", но осталась волонтером-добровольцем. Говорит, выезд на поиск занимает целый день, неважно, где искать: в природной среде, городской, заброшенных или разрушенных зданиях. "Одна поисково-спасательная операция может занять несколько дней, - рассказывает Манакова. - Например, недавно участвовали в поиске пропавшего ребенка в одной из областей центра страны. На поездку ушел день, а сами поиски шли почти неделю. В среднем в год получается около 30 поисковых операций. Большая часть из них - поиск живых людей. Вызовы приходят спонтанно, может быть от "Лизы Алерт", а может запрос от полиции". Как отмечает Манакова, нельзя сказать, сколько на счету одной собаки спасенных жизней, ведь идут на поиск не они одни. В одной спасательной операции принимают участие сотни людей, в том числе информационные координаторы, собирающие всю информацию о пропавших людях, координаторы операции, определяющие задачи для всех участников поискового процесса и разрабатывающие маршруты поиска. Затем добровольцы прочесывают квадрат за квадратом. Вполне возможно, что первым обнаружит пропавшего волонтер, а не собака. Но роль собаки на этом не заканчивается, она еще поможет найденному человеку быстрее справиться с психологической травмой. И это хороший результат. "Могу сказать, что Афина принимала участие во многих поисковых операциях и имеет реальные обнаружения. И несмотря на это, мы регулярно тренируемся, сдаем нормативы и подтверждаем аттестацию по всем направлениям поиска. Нынешняя победа в Румынии - одно из подтверждений квалификации Афи. А еще - мировое признание российских кинологических расчетов", - сказала Светлана.

Кого и где обучают

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Спасательных тандемов собаки и человека (это и называется кинологический расчет) в столице немало, число их регулярно растет. Например, в отряде, организованном Манаковой, теперь около дюжины активных участников. Профессии у всех разные - кто-то в обычной жизни бизнесмен, программист, маркетолог, кинолог, юрист. Породы у собак тоже разные, например, есть немецкие и белые швейцарские овчарки, бордер-колли, питбули, даже спаниель. Как рассказала "РГ" Екатерина Хохлова, хозяйка шестилетнего спаниеля Герти, ее настолько увлекла работа собаки, что, как и Светлана, прошла курс подготовки в общественном поисково-спасательном отряде "СпасРезерв", более того, решила там и остаться, стала профессиональным спасателем. С собакой она выезжает на поиск потеряшек: "К сожалению, не так часто, как хотелось бы, но пару раз в месяц удается".

27 тысяч шагов, или 21 км, может пройти владелец собаки-спасателя во время спасательной операции

Отыскать группы подготовки собак-спасателей можно в социальных сетях. Первое занятие для новичка обычно проходит без четвероногого. Главное, самому хозяину должно быть комфортно. И если "спасательный романтизм" на занятии не угас, на следующее занятие человек приходит с собакой. Ее тестируют на реакцию к незнакомому человеку и на других собак, наличие фобий, а затем начинают обучать. Процесс обучения строится от простого к сложному. Начинают с обычной собачьей площадки, постепенно приближая тренировки к реальным условиям работы. В среднем обучение длится около года. Порой бывает, что обучение проходит нормально, но первый же реальный опыт отбивает охоту к дальнейшему сотрудничеству. "В действительности эта служба опасна и трудна, - делится Светлана Манакова. - Например, больше стало случаев, когда в Подмосковье можно попасть на капкан. Иногда местные жители натравливают собак на волонтеров. Недавно был случай, когда лишь многослойная одежда спасла волонтера от пасти дворняги. А чего стоят встречи с дикими животными! Но самое главное - эта работа тяжела морально". По ее словам, раньше внимания не обращали, кто из добровольцев-кинологов идет на операцию. Сейчас действует правило, что в целях безопасности кинологи ходят парами: мужчина в команде - обязательное условие. На вопрос "РГ", почему при столь сложной работе меньше добровольцев не становится, Манакова ответила, что приносить пользу людям сейчас популярно и почетно. "Многие приходят к нам как в клуб, мы никого не отговариваем. А смотришь, через какое-то время человек вливается по-настоящему в коллектив и его хобби превращается в потребность помогать людям, попавшим в беду", - говорит она.

Полезные адреса:

Волонтеры ППС Москвы: vk.com/kpo_spasdog

Собаки-спасатели "Аргус": touch.facebook.com/groups/308605785819703

Собаки - спасатели на воде: vk.com/soterdog

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