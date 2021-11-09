Корея попросила Россию помочь решить угрожающий экономике кризис

Южная Корея внезапно столкнулась с нехваткой жидкого реагента AdBlue, широко используемого в технике с дизельными двигателями. Если вопрос не будет решен в ближайшие недели, то в стране могут начать вставать машины скорой помощи, грузовики, строительная техника. В этой связи Сеул экстренно ищет новых поставщиков продукта, где одним из возможных вариантов является Россия. Ряд высокопоставленных политиков Южной Кореи обратились к Москве за помощью, прося срочно начать поставки сырья.

Корейцев сложно заподозрить в любви проводить время, лично копаясь под капотом своего автомобиля, потому про AdBlue в Южной Корее еще неделю назад знали только те, у кого машины оснащены дизельными двигателями и требуют данную добавку. Этот жидкий реагент используется для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, существенно снижая выбросы вредных веществ в атмосферу. Однако теперь про AdBlue или смесь мочевины и деминерализованной воды знает в Корее практически каждый. Этот реагент вот уже который день фигурирует в заголовках главных новостей и, как оказалось, без него экономике Страны утренней свежести может оказаться очень нелегко.

Южная Корея все свои потребности в этом реагенте решала в первую очередь за счет импорта из Китая. Так, за период с января по сентябрь этого года более 90 процентов ввоза AdBlue или сырья (мочевина) для него пришлось на Поднебесную. Но относительно недавно КНР сама столкнулись сама с дефицитом угля, из которого она производят более трех четвертей всей мочевины, а потому начались перебои с поставками, что очень быстро почувствовала и Южная Корея. Прогнозы пока неутешительные для корейцев: Китай наращивает добычу угля, но не для удовлетворения потребностей экспортеров, а исключительно для своих нужд, например для использования на теплоэлектростанциях при выработке электричества.

В этой связи в Корее сейчас бьют тревогу. На пару недель запасы есть, но потом может начать вставать техника, которой для работы нужен AdBlue, а это грузовики, бульдозеры, экскаваторы и даже частные автомобили с дизельными двигателями. Кроме того, более 80 процентов всех пожарных автомобилей и машин скорой помощи в стране также требуют этот реагент. Все это грозит по цепочке парализовать всю экономику, когда кризис в одной сфере начнет распространяться на другие области. Например, стало известно о нехватке бензовозов, которые также требуют раствор мочевины для своих двигателей. А если не будут нормально ездить эти машины, то начнутся проблемы уже на автозаправках.

Рынок отреагировал достаточно быстро на дефицит. Стоимость AdBlue взлетела в 3-4 раза за неделю, но даже по этим ценам часто реагента просто нет.

В руководстве Южной Кореи прекрасно понимают все нерадужные перспективы, а потому отреагировали достаточно быстро. В администрации президента несколько дней назад создали специальную группу по координации усилий, в правительстве заработала межведомственная комиссия, которая ищет пути выхода из кризиса. Военные Южной Кореи заявили, что передадут на нужды гражданской экономики часть своих запасов, власти начали тщательно проверять компании, которые пытаются придержать запасы AdBlue, ожидая дальнейшего роста цен, приняты и другие меры.

Хотя есть те, кто пытается заработать на кризисе, но дефицит спровоцировал и волну общественной сознательности. Обычные корейцы, у кого есть AdBlue, стали привозить к зданиям подразделений Службы спасения, пожарным, гаражам скорой помощи канистры с реагентом и оставляют их в качестве безвозмездного дара. Хотя бы эти машины должны иметь возможность всегда выехать, а потому простые люди пытаются помочь - кто чем может.

Правительство РК сумело договориться об экстренных поставках с Вьетнамом, Австралией, но объемы пока слишком малые.

Однако эксперты понимают, что все эти меры носят временный характер и нацелены лишь на то, чтобы выиграть хоть сколько-нибудь времени. Главный путь решения проблемы есть только один - найти новых зарубежных поставщиков, не надеясь только на Китай, тотальная зависимость от которого сыграла с корейцами злую шутку. В настоящий момент представители РК ведут переговоры с десятками компаний из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Особые надежды также возлагают на Россию, к которой напрямую обратились о помощи.

"В последнее время из-за введенных Китаем ограничений все наши грузовики могут остановиться, - заявил, выступая на 3-м Российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества глава правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль. - В этой связи нам крайне важно наладить соответствующее сотрудничество с Россией… Мы крайне нуждается в помощи на этом направлении", - заявил политик, обращаясь к российской делегации.

В правительстве РК подтвердили, неоднократно заявив за последние дни, что Россия - в списке тех стран, кого Страна утренней свежести рассматривает в качестве альтернативного поставщика сырья для AdBlue.

"Главной причиной этого кризиса является наша чрезмерная зависимость от одного поставщика - Китая. В связи с высокой вероятностью продолжения действия ограничений, введенных КНР, нам необходимо активно изучить вопрос о диверсификации поставщиков, включив в эту сеть Россию и другие страны", - говорится в официальном заявлении главы парламентской фракции правящей партии Южной Кореи Син Хён Ёна. В партии же заявили, что они обратят особое внимание на решение данной проблемы, задействовав свои каналы общения и сотрудничества с Россией. Как известно, тот же глава партии Сон Ён Гиль ранее часто посещал РФ, имеет там много друзей и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, который в 2013 г. наградил Сона орденом за вклад в развитие российско-корейских связей. Возможно, что дружба политика с Россией сейчас очень пригодится Корее.

"Мы шлем сигнал SOS России и другим странам", - резюмировали эти высказывания ведущие корейские СМИ, выражая надежду, что Корея сможет ликвидировать дефицит и извлечет урок из кризиса.