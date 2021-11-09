Лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР-19" завершает вторую фазу клинических исследований, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Во время конференции "Молекулярная диагностика-2021" Скворцова сказала, что сейчас российский этиотропный противовирусный препарат завершает вторую фазу испытаний, передает РИА Новости.

Название "МИР-19" расшифровывается как "Малая интерферирующая РНК". Это ингаляционное лекарство, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Благодаря действию на участок генома COVID-19, ответственный за репликацию, препарат мешает ему размножаться. Побочные эффекты в ходе исследований не обнаружены.