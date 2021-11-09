Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью

Сейм Литвы 9 ноября одобрил предложение властей ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, сообщает новостной портал Delfi.

Режим вводится с полуночи 10 ноября сроком на один месяц с возможностью продления. Он будет действовать вдоль границы и на пять километров вглубь страны от нее, а также в местах, где живут мигранты в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе. За введение ЧП высказались 122 парламентария, один проголосовал против. Это станет первым случаем введения такого режима после обретения Литвой независимости.

Режим ЧП в том числе означает, что мигранты, которых задержат во время его действия, будут после задержания ограничены в праве на пользование интернетом, переписку и телефонные звонки, за исключением обращений в государственные учреждения. Также для всех, кроме людей, проживающих в районе, где введено ЧП, потребуется разрешение на пребывание. Кроме того, в зоне чрезвычайного положения запрещено проводить массовые собрания, за исключением семейных празднеств. Вводятся ограничения на проезд транспортных средств и обязательный их досмотр.

В течение 9 ноября Служба охраны госграницы Литвы зафиксировали порядка 170 попыток нелегальных мигрантов пересечь белорусско-литовскую границу. 8 ноября таких попыток было 73.