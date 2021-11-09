Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику

В нарушении прав человека в ходе противостояния с мигрантами на белорусско-польской границе обвинил 9 ноября официальную Варшаву и ее союзников по ЕС глава МИД РБ Владимир Макей, констатировав, что на рубежах страны сложилась беспрецедентно напряженная ситуация, куда Польша "стягивает военную технику с боевыми орудиями крупного калибра".

Он уточнил, что на границе находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети из неблагополучных стран. Они, по его словам, прямо говорят, что "не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, а хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС".

Но вместо этого их травят газом, "стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику", - приводит БЕЛТА слова главы МИД РБ.

В Минске выразили непонимание и позицией Вашингтона, который не вмешивается в ситуацию с беженцами, большинство из которых, по словам Макея, курды, которые помогали США в борьбе с экстремистскими силами на Ближнем Востоке.

Глава белорусского МИД сообщил, что рассчитывает обсудить кризис вокруг беженцев на границе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран, запланированного на среду.

Он также заявил, что "белорусская сторона неоднократно призывала европейские государства отказаться от дискриминации беженцев по причине выбранного ими пути следования. Игнорирование ситуации со стороны ЕС несет в себе высокие гуманитарные риски, прежде всего для беженцев", - резюмировал министр иностранных дел Беларуси.