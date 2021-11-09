МИД РФ: Трехсторонние договоренности по Карабаху в целом выполняются

МИД РФ обнародовал комментарий в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей по полному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Эти договоренности были озвучены в заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года.

В комментарии российского министерства отмечается, что "зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений".

Также в нем отмечено, что "развернутый в соответствии с Заявлением от 9 ноября 2020 года Российский миротворческий контингент (РМК) вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья".

Сообщается, что с помощью российских миротворцев со 2 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. "Из них Армении вернули 105, Азербайджану - 17. В свою очередь азербайджанской стороне передано три пакета карт минных полей", - уточняется в комментарии.

Кроме того, в комментарии говорится об объемах гуманитарной помощи и процессе разминирования. Так, МЧС России доставило в регион с декабря 2020 года по июнь 2021 года 1 581 тонну гуманитарных грузов, в том числе электростанции, инженерную и пожарную технику, предметы первой необходимости, и 800 тонн строительных материалов. С ноября 2020 года проверено 1 937 зданий, очищено 2 311, 5 гектара территории и 683 километра дорог, обнаружено более 26 тысяч взрывоопасных предметов.

"Продолжаем прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в полном объеме достоверных карт минных полей, - говорится в комментарии МИД РФ. - Актуальным является и обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического наследия. Намерены совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".