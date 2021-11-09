Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что угроза введения санкций против Минска из-за ситуации с беженцами "абсурдна". Об этом он заявил, выступая 9 ноября на заседании Совбеза ООН.

"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую", - заявил российский дипломат.

Также он подчеркнул, что Россия выступает против поспешных решений на Генассамблее ООН и что санкции в условиях пандемии коронавируса усиливают неравенство.