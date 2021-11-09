МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Вашингтона конкретных шагов в борьбе с изменением климата. Ее комментарий размещен на сайте МИД России.

Дипломат отметила, что на 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго с 31 октября по 12 ноября, американские политики, в том числе и экс-президент США Барак Обама, высказывают критические замечания в адрес России за недостаточные усилия в борьбе с негативными климатическими изменениями.

В ответ Захарова призвала американскую сторону не поучать, а самой сделать конкретные шаги.

"Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата", - заявила она.

Также дипломат подчеркнула, что позиция РФ в этом вопросе остается последовательной, вне зависимости от политической конъюнктуры.

"Для Российской Федерации изменение климата - серьезный вызов на национальном уровне", - отметила она.