Михаил Мишустин: Ситуация с COVID-19 по регионам неоднородная

Одна нерабочая неделя позволила переломить ситуацию с распространением коронавируса. Чтобы закрепить результат, регионы должны строго следить за выполнением сохраняющихся ограничительных мер и активно проводить вакцинацию, указал премьер-министр Михаил Мишустин губернаторам. Первый компонент прививки получили 62 миллиона человек.

Глава правительства вчера собрал президиум Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, чтобы подвести итоги предыдущей недели, которую страна прожила в режиме нерабочих дней. По всей территории РФ были усилены меры против заболевания. "Наращиваем тестирование граждан на инфекцию. Работают уже более тысячи лабораторий, - подчеркнул Мишустин. - Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 миллионов доз". С 16 ноября, сообщил премьер, бумажный сертификат о прививке можно будет получить в многофункциональных центрах. Он попросил минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно, а минздрав должен проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок ее предоставления.

Выступающие осторожно отмечали, что нерабочая неделя помогла замедлить распространение инфекции. "Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заметно снизился удельный вес Москвы и Московской области в общем количестве вновь регистрируемых случаев.

В столице выявляемость вновь заболевших снизилась на 15 процентов и на 4 процента за неделю - количество госпитализаций, сообщил в подтверждение мэр города Сергей Собянин. На 18 процентов меньше объем пневмоний. "Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть за ситуацией", - сказал он.

В Москве наращиваются темпы вакцинации - за неделю привились около 100 тысяч человек, - работают 70 центров экспресс-тестирования в торговых центрах, МФЦ и на транспортно-пересадочных узлах. Сохраняются ограничения по проценту сотрудников на удаленном режиме работы. "Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной. Посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании их анализа будем принимать дальнейшие решения", - заявил Собянин.

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке можно будет получить в многофункциональных центрах

В министерстве здравоохранения также отметили положительные сдвиги - количество пациентов под наблюдением врачей сократилось. "Тем не менее это число достаточно высокое, это 1 миллион 360 тысяч человек. В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", - сообщил глава минздрава Михаил Мурашко. В период нерабочих дней вакцинацию прошли 3,7 миллиона человек. "Первым компонентом уже привито 62 миллиона человек", - отметил министр. Технических препятствий для прохождения вакцинации нет: в стране работает свыше 15 тысяч профильных пунктов, в том числе мобильные бригады. В то же время в пяти регионах - Тульская, Кемеровская, Ростовская области, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - удельные темпы вакцинации наиболее низкие.

Опасность заболевания, вызванная циркуляцией штамма "дельта", все еще требует повышенного числа госпитализаций, в первую очередь среди граждан, ранее не прошедших вакцинацию, констатировал Мурашко. "Несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется. Сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на 1 процент больше, чем неделей ранее", - рассказал он.

"Очевидно, что по регионам ситуация неоднородная, - заключил Михаил Мишустин. - В некоторых рост заболеваемости замедлился, в других дела обстоят не лучшим образом. Пожалуйста, продолжайте оказывать поддержку таким субъектам Российской Федерации. Это касается и консультаций, и направления бригад медицинских работников".

Между тем

Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации безработных граждан. Постепенно все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Первые 19 субъектов Федерации перейдут на этот формат в ноябре. "Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января. Москва сделает это через год, а до этого будет действовать временный порядок регистрации безработных", - рассказал глава правительства. Продолжится развитие дистанционных сервисов для людей, которые ищут работу. "Большинство процессов будут автоматизированы. Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства, и межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов", - пояснил Мишустин. Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме со сведениями об уровне квалификации и стаже. При этом у людей останется возможность обращения в центры занятости лично, если они считают для себя такой формат более удобным.