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09.11.2021 17:56
Рубрика: В мире

Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив

Текст: Константин Волков

Минобороны КНР намерено направить в Тайваньский пролив военных для патрулирования.

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Такое заявление было обнародовано после того, как на Тайвань прибыла делегация американских бизнесменов. "9 ноября конгрессмены США на военном самолете совершили негласный визит на Тайвань. Мы выражаем в связи с этим решительный протест и резко осуждаем это", - сказано в заявлении МО КНР. Напомним, Пекин считает Тайвань территорией КНР, о чем неоднократно заявлял.

Ранее о прибытии американской делегации сообщило тайваньское новостное Central News Agency. Визит был организован Американским институтом на Тайване (AIT), который де-факто выполняет роль американского посольства.

Также 9 ноября Министерство национальной обороны Тайваня опубликовало отчет, в котором обозначило главные угрозы со стороны КНР. В их числе - спутниковая и электронная разведка, высокоточные ракетные удары, блокада острова, высадка десанта.

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