Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив

Минобороны КНР намерено направить в Тайваньский пролив военных для патрулирования.

Такое заявление было обнародовано после того, как на Тайвань прибыла делегация американских бизнесменов. "9 ноября конгрессмены США на военном самолете совершили негласный визит на Тайвань. Мы выражаем в связи с этим решительный протест и резко осуждаем это", - сказано в заявлении МО КНР. Напомним, Пекин считает Тайвань территорией КНР, о чем неоднократно заявлял.

Ранее о прибытии американской делегации сообщило тайваньское новостное Central News Agency. Визит был организован Американским институтом на Тайване (AIT), который де-факто выполняет роль американского посольства.

Также 9 ноября Министерство национальной обороны Тайваня опубликовало отчет, в котором обозначило главные угрозы со стороны КНР. В их числе - спутниковая и электронная разведка, высокоточные ракетные удары, блокада острова, высадка десанта.