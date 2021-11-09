Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве

Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов подписали программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы. На церемонии подписания Сергей Шойгу подчеркнул, что программа двустороннего стратегического партнерства в военной области определяет приоритетные направления взаимодействия в сфере обороны на среднесрочный период. Кроме того, министры утвердили план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.

Сергей Шойгу отметил, что отношения между вооруженными силами двух стран носят стратегический характер. "Военное сотрудничество между военными ведомствами стабильно развивается, несмотря на все трудности. Сотрудничество идет в строгом соответствии с имеемыми планами и теми изменениями, которые вносит жизнь, в частности, афганская тема".

На встрече Шойгу поблагодарил за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане. Это особенно важно в период, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений.