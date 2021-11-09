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09.11.2021 21:06
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новая зенитная ракетная система С-550 будет разработана в России, заявили в Минобороны РФ. О важности работы в этом направлении говорил президент страны на совещаниях в Сочи, которые прошли 1-3 ноября, говорится в сообщении военного ведомства.

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Также сообщается, что ожидается поставка в войска РФ системы С-500 "Прометей". В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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